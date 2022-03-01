Отправлено: - 20:25

Кроме падения курса и неопределёнки в перспективе есть ещё один фактор Прямо в соседней новости.Вся техника доставляется большегрузами. Если запретить им ездить. то цены тоже вырастают и плюсуются к добавке с курса, потому что мелкими фургончиками возить дороже. Либо нужно возить как возили крупными грузовиками, но платить взятку. Взятка полиции естественно попадает в ценник.Если какая-то бизнес группа завязана с полицией и не платит, то там цены поднимутся меньше. А коррупция разовьётся больше.Больше коррупция - деньги на реконструкцию дорог будут разворовываться ещё сильнее!Заколдованный круг получается, в котором стиральные машинки и чайники вперемешку с коррумпированными чунушками. И всё это крутится и усиливает друг друга!Представьте себе карусель на которой быстро проносятся мимо вас чайники, чинушки, доллары, взятки, ноутбуки... а вы стоите на земле рядом с этой каруселью с пустыми карманами жуя подорожавшую булку.