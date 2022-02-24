Отправлено: - 20:01

гражданин СССР:

Цивилизованный мир? Который уничтожил Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и еще кучу стран, которые "цивилизованному миру" не понравились. да хватит уже нести бред про этот ваш цивилизованный мир.

Цитата:Опять США что ли? Другие страны той же Европы к ним не относятся?