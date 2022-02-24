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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
715
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:00
#675
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Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:01
#676
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Цитата:
гражданин СССР:
Цивилизованный мир? Который уничтожил Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и еще кучу стран, которые "цивилизованному миру" не понравились. да хватит уже нести бред про этот ваш цивилизованный мир.


Опять США что ли? Другие страны той же Европы к ним не относятся?
Профайл
d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
303
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:03
#677
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Цитата:
таноми52:
А вот у Вас не "широкое видение мировых политических проблем", а тушенка в глазах...


Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
715
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:04
#678
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Цитата:
Kairat stayer:
Другие страны той же Европы

И руководство Евросоюза, Канады, Австралии. И еще много американских холуев. Кстати, адекватные люди этих стран совсем не одобряют политику своих продажных правителей. Мелко Вы мыслите.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
153
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:05
#679
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Нет в мире ничего более дикого и варварского, чем европейские государства вкупе с США. Достаточно оглянуться на историю. Как они массово вырезали сами себя (одна Варфоломеевская ночь чего стоит), как организовывали т.н. "крестовые походы", уничтожая всё на своём пути. Я уже не говорю о "подвигах" гитлеровцев и ковровых бомбардировках сшанцами Югославии, Ливии, Ирака...
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:07
#680
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Цитата:
таноми52:
" Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".


Ну, выразил надежду, его право. А как на самом деле в реалиях получится? С корнем никто США не может уничтожить.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
715
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:11
#681
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Вот этих неонацистов поддерживают некоторые форумчане
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:13
#682
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Цитата:
dvb:
Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна


Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся. Выше же отметил как Серый Волк нас пугает. Может Сабыр правильно говорит, вам лучше меньше смотреть телевизор, где круглыми сутками о величии вещают, что кругом враги.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:17
#683
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Цитата:
Kairat stayer:
С корнем никто США не может уничтожить.


Какое непонимание поста!
Разве речь об уничтожении самих США, да ещё и с корнем? :-x

[Исправлено: таноми52, 01.03.2022 - 20:20]
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:20
#684
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут отдельные товарищи вбили себе в голову, мол покажем врагам кузькину мать. При этом у них тоже кузькина мать есть и экономика развитая. По теме подождите, посмотрим чем закончится противостояние, думаю в ближайшее 10 дней возможно происниться ситуация.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
715
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:28
#685
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Вроде бы тут никто не писал, что Россия собирается с пиндосами воевать))) Может быть кто-то просто сам себе нафантазировал? :-)
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
303
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:33
#686
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Цитата:
Kairat stayer:
Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся

Да еще как боитесь, особенно после января, когда все ваши опереточные силовики как зайцы разбежались при малейшей опасности от каких-то непонятных бандитов. Которые сбежали, также как и силовики, как только про российские самолеты услышали.
А еще вы боитесь, особенно после слов Путина про украину, что она имени Владимира Ильича Ленина. Потому что страна ваша тоже по созданию именно такая.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12136
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:40
#687
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Извините граждане патриоты, я покину временно арену вашей забавной клиники, хотя конечно интересно.
Такого ещё не видел.
:lol:
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:44
#688
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Цитата:
dvb:


Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала, что Китай сказал кремлю ребята оказали помощь летите обратно. МИД Китая после январских событии неоднократно заявлял никакого сепаратизма, экстремизма не допустить в р.егионе
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2734
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:49
#689
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Цитата:
гражданин СССР:
Вроде бы тут никто не писал, что Россия собирается с пиндосами воевать))) Может быть кто-то просто сам себе нафантазировал?


Форумчане много чего могут написать. За указание В.Путина о поддержании в готовности сил сдерживания в курсе же. Соответственно НАТО тоже держит в готовности.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.03.2022 - 20:50]
Профайл
Страница 46 из 47«1...44454647»
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