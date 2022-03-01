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Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
Бытовая техника резко подорожала в Костанае после падения курса тенге
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