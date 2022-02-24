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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:00
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:01
Цитата:
Опять США что ли? Другие страны той же Европы к ним не относятся?
гражданин СССР:
Цивилизованный мир? Который уничтожил Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и еще кучу стран, которые "цивилизованному миру" не понравились. да хватит уже нести бред про этот ваш цивилизованный мир.
Цивилизованный мир? Который уничтожил Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию и еще кучу стран, которые "цивилизованному миру" не понравились. да хватит уже нести бред про этот ваш цивилизованный мир.
Опять США что ли? Другие страны той же Европы к ним не относятся?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 303
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:03
Цитата:
Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна.
таноми52:
А вот у Вас не "широкое видение мировых политических проблем", а тушенка в глазах...
А вот у Вас не "широкое видение мировых политических проблем", а тушенка в глазах...
Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:04
Цитата:
И руководство Евросоюза, Канады, Австралии. И еще много американских холуев. Кстати, адекватные люди этих стран совсем не одобряют политику своих продажных правителей. Мелко Вы мыслите.
Kairat stayer:
Другие страны той же Европы
Другие страны той же Европы
И руководство Евросоюза, Канады, Австралии. И еще много американских холуев. Кстати, адекватные люди этих стран совсем не одобряют политику своих продажных правителей. Мелко Вы мыслите.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 153
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:05
Нет в мире ничего более дикого и варварского, чем европейские государства вкупе с США. Достаточно оглянуться на историю. Как они массово вырезали сами себя (одна Варфоломеевская ночь чего стоит), как организовывали т.н. "крестовые походы", уничтожая всё на своём пути. Я уже не говорю о "подвигах" гитлеровцев и ковровых бомбардировках сшанцами Югославии, Ливии, Ирака...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:07
Цитата:
Ну, выразил надежду, его право. А как на самом деле в реалиях получится? С корнем никто США не может уничтожить.
таноми52:
" Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
" Он выразил надежду, что Россия сможет "с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства".
Ну, выразил надежду, его право. А как на самом деле в реалиях получится? С корнем никто США не может уничтожить.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:11
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:13
Цитата:
Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся. Выше же отметил как Серый Волк нас пугает. Может Сабыр правильно говорит, вам лучше меньше смотреть телевизор, где круглыми сутками о величии вещают, что кругом враги.
dvb:
Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна
Я думаю, что у него просто банальный страх перед Россией в голове. Скрывает, конечно,его под болтовней, но суть одна
Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся. Выше же отметил как Серый Волк нас пугает. Может Сабыр правильно говорит, вам лучше меньше смотреть телевизор, где круглыми сутками о величии вещают, что кругом враги.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2832
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:17
Цитата:
Какое непонимание поста!
Разве речь об уничтожении самих США, да ещё и с корнем?
[Исправлено: таноми52, 01.03.2022 - 20:20]
Kairat stayer:
С корнем никто США не может уничтожить.
С корнем никто США не может уничтожить.
Какое непонимание поста!
Разве речь об уничтожении самих США, да ещё и с корнем?
[Исправлено: таноми52, 01.03.2022 - 20:20]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:20
Тут отдельные товарищи вбили себе в голову, мол покажем врагам кузькину мать. При этом у них тоже кузькина мать есть и экономика развитая. По теме подождите, посмотрим чем закончится противостояние, думаю в ближайшее 10 дней возможно происниться ситуация.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:28
Вроде бы тут никто не писал, что Россия собирается с пиндосами воевать))) Может быть кто-то просто сам себе нафантазировал?
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 303
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:33
Цитата:
Да еще как боитесь, особенно после января, когда все ваши опереточные силовики как зайцы разбежались при малейшей опасности от каких-то непонятных бандитов. Которые сбежали, также как и силовики, как только про российские самолеты услышали.
А еще вы боитесь, особенно после слов Путина про украину, что она имени Владимира Ильича Ленина. Потому что страна ваша тоже по созданию именно такая.
Kairat stayer:
Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся
Вы что пугалы какие-то что ли, чтобы вас боятся
Да еще как боитесь, особенно после января, когда все ваши опереточные силовики как зайцы разбежались при малейшей опасности от каких-то непонятных бандитов. Которые сбежали, также как и силовики, как только про российские самолеты услышали.
А еще вы боитесь, особенно после слов Путина про украину, что она имени Владимира Ильича Ленина. Потому что страна ваша тоже по созданию именно такая.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12136
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:40
Извините граждане патриоты, я покину временно арену вашей забавной клиники, хотя конечно интересно.
Такого ещё не видел.
Такого ещё не видел.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:44
Цитата:
Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала, что Китай сказал кремлю ребята оказали помощь летите обратно. МИД Китая после январских событии неоднократно заявлял никакого сепаратизма, экстремизма не допустить в р.егионе
dvb:
Со слов ваших экспертов, блогеров, да той Ю.Латыниной, которую рекомендовал положительно Серый сказала, что Китай сказал кремлю ребята оказали помощь летите обратно. МИД Китая после январских событии неоднократно заявлял никакого сепаратизма, экстремизма не допустить в р.егионе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 20:49
Цитата:
Форумчане много чего могут написать. За указание В.Путина о поддержании в готовности сил сдерживания в курсе же. Соответственно НАТО тоже держит в готовности.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.03.2022 - 20:50]
гражданин СССР:
Вроде бы тут никто не писал, что Россия собирается с пиндосами воевать))) Может быть кто-то просто сам себе нафантазировал?
Вроде бы тут никто не писал, что Россия собирается с пиндосами воевать))) Может быть кто-то просто сам себе нафантазировал?
Форумчане много чего могут написать. За указание В.Путина о поддержании в готовности сил сдерживания в курсе же. Соответственно НАТО тоже держит в готовности.
[Исправлено: Kairat stayer, 01.03.2022 - 20:50]
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