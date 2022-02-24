Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 80% влажность
  • ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 44 из 44«1...424344
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:27
#645
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Американский канал
FOX NEWS

Для неграмотных у которых плохо с школой было.
Если вам трудно расслышать этот простой английский новостного канала,
ВКЛЮЧИТЕ субтитры. Если вы даже читать не научились
При включенных субтитрах нажмите шестерёнку (настройки)
В настройках субтитров выберете нужный вам язык.
Русский в списках есть.
Оригинал простой и перевод на ура. Проверил без ошибок.




Этот материал канала важный элемент дискуссии в демократических странах.
Обсуждать это можно. Это демократия.

Гость студии полковник Дуглас Макгрегор хорошо знаком американской аудитории.
Он непосредственно командовал группой в Ираке и показал себя правильно выбирающим решения человеком.
Что не всегда встречается. И говорит он не всем приятные но интересные вещи.
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
709
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:29
#646
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2721
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:36
#647
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Если вы даже читать не научились


Это вам нужно английским владеть, чтобы прочитать, что написано будет на банках гуманитарных тушонок.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:40
#648
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще немного ликбеза для неграмотных и ангажированных с разных сторон. :lol:
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2721
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:42
#649
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Один из каналов.


Посмотрел информацию на новостной ленте. Что-то пошло не так, экономически разгром не за горами, ДЕДОЛЛОРИЗАЦИЯ!
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:44
#650
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
тушонок

Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится! :lol: :lol: :lol:
Слово тушёнка пишется не через "О" :lol:




:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 14:45]
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
345
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:51
#651
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Еще немного ликбеза

после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2721
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:00
#652
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится!


Ерунда, скорее всего за гуманитарной американской тушонкой вам в очередях придется стоять.
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:06
#653
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
lavprof:
после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...

Ну я не настаиваю на полном прочтении, :-) хотя интересно. Это студенты накидали из вышки. Они конечно все сильно антивоенных взглядов. :lol: Хорошо пишут. И у них горизонтальная структура студенческого журнала.
Нет главного Вредактора как в НГ, и взять их и внушать что печатать не получится. Не за кого ухватиться главвреда нет. Только заблокировать.

Ладно протроллим ещё дичь с этого форумпа, покажем интересное из Севастополя, кусочек фильма. :-)
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане. Севас, Мурманск, Питер не чужие города.
:lol:




Если кому-то непонятно и нужен перевод для одобрения ролика - ну знаете, включить шестерёнку... поменять настройки языка в голове, или головке, кто чем думает :lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 15:09]
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:16
#654
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
канской тушонкой вам в очередях при

маладец, вазьми перажок с полки Абайки, :lol:
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2721
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:16
#655
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане.


Родная говень или гавань, кому как нравиться.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2726
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:28
#656
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
нужно взять советником бегунка,


На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет: - он же своё ЛИЧНОЕ мнение высказывает - для чего создан ЭТОТ форум ?? Обижать и унижать друг-друга что ли ?
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
709
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:34
#657
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет

Где Вы увидели оскорбление? Я свое мнение высказал
Профайл
Страница 44 из 44«1...424344
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS