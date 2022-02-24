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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43668
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:27
Американский канал
FOX NEWS
Для неграмотных у которых плохо с школой было.
Если вам трудно расслышать этот простой английский новостного канала,
ВКЛЮЧИТЕ субтитры. Если вы даже читать не научились
При включенных субтитрах нажмите шестерёнку (настройки)
В настройках субтитров выберете нужный вам язык.
Русский в списках есть.
Оригинал простой и перевод на ура. Проверил без ошибок.
Этот материал канала важный элемент дискуссии в демократических странах.
Обсуждать это можно. Это демократия.
Гость студии полковник Дуглас Макгрегор хорошо знаком американской аудитории.
Он непосредственно командовал группой в Ираке и показал себя правильно выбирающим решения человеком.
Что не всегда встречается. И говорит он не всем приятные но интересные вещи.
FOX NEWS
Для неграмотных у которых плохо с школой было.
Если вам трудно расслышать этот простой английский новостного канала,
ВКЛЮЧИТЕ субтитры. Если вы даже читать не научились
При включенных субтитрах нажмите шестерёнку (настройки)
В настройках субтитров выберете нужный вам язык.
Русский в списках есть.
Оригинал простой и перевод на ура. Проверил без ошибок.
Этот материал канала важный элемент дискуссии в демократических странах.
Обсуждать это можно. Это демократия.
Гость студии полковник Дуглас Макгрегор хорошо знаком американской аудитории.
Он непосредственно командовал группой в Ираке и показал себя правильно выбирающим решения человеком.
Что не всегда встречается. И говорит он не всем приятные но интересные вещи.
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:29
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:36
Цитата:
Это вам нужно английским владеть, чтобы прочитать, что написано будет на банках гуманитарных тушонок.
Серый волк:
Если вы даже читать не научились
Если вы даже читать не научились
Это вам нужно английским владеть, чтобы прочитать, что написано будет на банках гуманитарных тушонок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:40
Еще немного ликбеза для неграмотных и ангажированных с разных сторон.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:42
Цитата:
Посмотрел информацию на новостной ленте. Что-то пошло не так, экономически разгром не за горами, ДЕДОЛЛОРИЗАЦИЯ!
Серый волк:
Один из каналов.
Один из каналов.
Посмотрел информацию на новостной ленте. Что-то пошло не так, экономически разгром не за горами, ДЕДОЛЛОРИЗАЦИЯ!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:44
Цитата:
Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится!
Слово тушёнка пишется не через "О"
[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 14:45]
Kairat stayer:
тушонок
тушонок
Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится!
Слово тушёнка пишется не через "О"
[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 14:45]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 345
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 17:51
Цитата:
после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...
Серый волк:
Еще немного ликбеза
Еще немного ликбеза
после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:00
Цитата:
Ерунда, скорее всего за гуманитарной американской тушонкой вам в очередях придется стоять.
Серый волк:
Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится!
Школу сначала закончи, прежде чем на сайтах работать, а то выбрать из поддельных китайских консерв с грамматическими ошибками на этикетках не получится!
Ерунда, скорее всего за гуманитарной американской тушонкой вам в очередях придется стоять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:06
Цитата:
Ну я не настаиваю на полном прочтении, хотя интересно. Это студенты накидали из вышки. Они конечно все сильно антивоенных взглядов. Хорошо пишут. И у них горизонтальная структура студенческого журнала.
Нет главного Вредактора как в НГ, и взять их и внушать что печатать не получится. Не за кого ухватиться главвреда нет. Только заблокировать.
Ладно протроллим ещё дичь с этого форумпа, покажем интересное из Севастополя, кусочек фильма.
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане. Севас, Мурманск, Питер не чужие города.
Если кому-то непонятно и нужен перевод для одобрения ролика - ну знаете, включить шестерёнку... поменять настройки языка в голове, или головке, кто чем думает
[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 15:09]
lavprof:
после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...
после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...
Ну я не настаиваю на полном прочтении, хотя интересно. Это студенты накидали из вышки. Они конечно все сильно антивоенных взглядов. Хорошо пишут. И у них горизонтальная структура студенческого журнала.
Нет главного Вредактора как в НГ, и взять их и внушать что печатать не получится. Не за кого ухватиться главвреда нет. Только заблокировать.
Ладно протроллим ещё дичь с этого форумпа, покажем интересное из Севастополя, кусочек фильма.
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане. Севас, Мурманск, Питер не чужие города.
Если кому-то непонятно и нужен перевод для одобрения ролика - ну знаете, включить шестерёнку... поменять настройки языка в голове, или головке, кто чем думает
[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 15:09]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12126
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:16
Цитата:
маладец, вазьми перажок с полки Абайки,
Kairat stayer:
канской тушонкой вам в очередях при
канской тушонкой вам в очередях при
маладец, вазьми перажок с полки Абайки,
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:16
Цитата:
Родная говень или гавань, кому как нравиться.
Серый волк:
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане.
Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане.
Родная говень или гавань, кому как нравиться.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2726
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:28
Цитата:
На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет: - он же своё ЛИЧНОЕ мнение высказывает - для чего создан ЭТОТ форум ?? Обижать и унижать друг-друга что ли ?
гражданин СССР:
нужно взять советником бегунка,
нужно взять советником бегунка,
На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет: - он же своё ЛИЧНОЕ мнение высказывает - для чего создан ЭТОТ форум ?? Обижать и унижать друг-друга что ли ?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 18:34
Цитата:
Где Вы увидели оскорбление? Я свое мнение высказал
ACROS:
На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет
На личности не надо переходить, он же вас не оскорбляет
Где Вы увидели оскорбление? Я свое мнение высказал
-
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