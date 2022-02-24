Отправлено: - 18:06

lavprof:

после того как дошел в первом пункте до Ахтырки, дальше стало неинтересно...

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 15:09]

Цитата:Ну я не настаиваю на полном прочтении,хотя интересно. Это студенты накидали из вышки. Они конечно все сильно антивоенных взглядов.Хорошо пишут. И у них горизонтальная структура студенческого журнала.Нет главного Вредактора как в НГ, и взять их и внушать что печатать не получится. Не за кого ухватиться главвреда нет. Только заблокировать.Ладно протроллим ещё дичь с этого форумпа, покажем интересное из Севастополя, кусочек фильма.Приятно видеть кстати знакомые очертания на заднем плане. Севас, Мурманск, Питер не чужие города.Если кому-то непонятно и нужен перевод для одобрения ролика - ну знаете, включить шестерёнку... поменять настройки языка в голове, или головке, кто чем думает