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≡ Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43666
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
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Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
56
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 09:42
#15
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Шановні коментатори, стаття представлена ​​жителям Костанайської області, хіба незрозуміло?

А в остальном, кому не нравятся источники, ищите ла обрящите, Евангелие от Матфея 7:8 - Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Учитывая что Россия пугает всех ядерным оружием, то читайте всю Библию и Коран, может пригодится...
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2829
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 10:06
#16
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Цитата:
Серый волк:
Демократические взгляды и абсолютно пацифистские у последних оставшихся честных.


Цитата:
Серый волк:
либо подонки, либо журналисты демократических и пацифистских взглядов


Да здравствуют российские "пацифисты"! "Демократы"!
А все остальные, конечно, подонки!


Пацифист в данное время в РФ - это кто?
"Ударили по левой -подставь правую?"
Прав Михеев, давно пора зачистить этих интеллигентов, "пацифистов и "демократов", которые при отсутствии государственной идеологии, приносят стране вреда больше, чем враги.
Зас...т бредом мозги молодых поколений, разрушают монолитность государства...

Почему всегда только от России требуют белоснежности и пушистости?
Почему только она должна поступаться своими интересами ради абстрактного "пацифизма", каких-то "ценностей", "мира во всём мире"?
Этот "мир" так деградировал, ликуя после, якобы, победы в "холодной войне", втыкая всем народам свои "ценности", так разнуздался, что пришла пора его вразумить
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
980
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 10:25
#17
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Вот ещё для информации. Тут проверяется, и за фейки или без ссылок в бан улетают.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15892
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 11:07
#18
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эта типа "народная новость"?
так это теперь называется?
ну "автор" это понятно..
есть если что ветка на эту тему.
но там видать стремно..
плюс перешел в комментариях не на язык форума.
никто как бы не видит.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3085
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 11:27
#19
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Цитата:
serg kost:
Вот ещё для информации. Тут проверяется, и за фейки или без ссылок в бан улетают.

Уже по названию понятно, что на сайте скорее всего однобокая сторона.
Более ли менее кстати на Евроньюс говорят. Немного перегибают палку, но всякую дичь вроде не выкладывают.
Цитата:
гражданин СССР: Фашизация Украины
Зря в такое верите. Фашизации в Украине чуть больше, чем национализма в Казахстане. Это точно не первопричина. Первопричина вас расстроит, в ней точно плевать на народ и на его освобождение.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
980
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 12:19
#20
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Цитата:
Сергей_я: Уже по названию понятно, что на сайте скорее всего однобокая сторона.

А украинские сайты это образец объективности?
По моей ссылке есть интервью полковника Центрального аппарата МО РФ Владимира Труханова.
Рекомендую прочитать его всем интересующимся событиями на Украине.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
344
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 14:00
#21
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о, и тут оставлю тогда - канал youtube (миллион набрал) Юрий Подоляка - последние новости о военных действиях, основанные на фактах, краткая аналитика, в том числе и раскрытие фейков/провокаций
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
701
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 18:28
#22
Комментарий удален модератором.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
701
Re: Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 18:41
#23
Комментарий удален модератором.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
344
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 28.02.22 - 23:44
#24
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Цитата:
Сергей_я:
Фашизации в Украине чуть больше, чем национализма в Казахстане

как мне кажется, в каждой стране хватает подобных товарищей, вопрос в том, как проявляется их влияние/действия. Когда они никого не трогают, то и бог с ними, хай живут

[Исправлено: lavprof, 28.02.2022 - 23:58]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12118
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 01.03.22 - 02:04
#25
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Всем спасибо за маленькую картину (картинку) мнений.
Что собралось - то собралось.

Попробуем изменить условия задачи.
Выкладываем... нет не качественную журналистику.
Выкдадываем интересный материал иного рода.

Справочник для антивоенных споров в семье и на работе

Материал выпустил интересный студенческий журнал DOXA. кто диковат и не знает произносится: до́кса. Сам материал спорный, но интересный.
DOXA журнал о современной российской вышке и траблах социального и гуманитарного знания.
Редакционная коллегия состоит в основном из студентов или аспирантов Высшей школы экономики. Журнал абсолютно горизонтален, не имеет традиционных Главного вредактора и прочую лабуду иерархии, за которую можно управлять и принуждать писать нужное или ненужное.

Поехали.
*если ссылка будет заблокирована*
Вводите название (выше выделено жирным) в поисковик и ищите либо в сохранке поисковика, либо другие ссылки по названию.



[Исправлено: Серый волк, 28.02.2022 - 23:18]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12118
Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 01.03.22 - 15:54
#26
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Цитата:
Ильяс:
А в остальном, кому не нравятся источники, ищите ла обрящите,

Дяденька, ты нам не запудривай коранами и библиями свою выкладку. :-)
Мы тут не одну собаку съели.

Скажи лучше сколько заплатили за размещение Униана и других каналов одной воюющей стороны.
То, что они платят за посты в информационной войне я уже от кучи людей знаю.
Это даже девочки освоившие телефон в начальной школе скажут.
Дети в современных городах, они быстрее разбираются некоторых здесь взрослых.

Если что я войну эту не поддерживаю ни с одной стороны.
И приводить источники с сильным содержанием инфо + дезы и одной только сильно воюющей в интернете стороны , не стал бы.

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 12:55]
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