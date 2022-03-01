Re: Президент Токаев высказался о ситуации в Украине

Отправлено: - 15:27

и сказал и ничего не сказал. Ни нашим и ни вашим, опять все обтекаемо и неопределенно, все общие слова. А то что нацистов надо ликвидировать это самое наипервейшее дело. Тут я согласен.