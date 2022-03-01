Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 74% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Президент Токаев высказался о ситуации в Украине
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43666
Президент Токаев высказался о ситуации в Украине
Отправлено: 01.03.22 - 13:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об обострении ситуации в Украине. Он отметил, что принцип неделимости и общности безопасности предполагает взаимное понимание на основе взаимного доверия.
Читать новость

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
152
Re: Президент Токаев высказался о ситуации в Украине
Отправлено: 01.03.22 - 13:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мира не будет без зачистки Украины от нацистов.
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
233
Re: Президент Токаев высказался о ситуации в Украине
Отправлено: 01.03.22 - 15:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
и сказал и ничего не сказал. Ни нашим и ни вашим, опять все обтекаемо и неопределенно, все общие слова. А то что нацистов надо ликвидировать это самое наипервейшее дело. Тут я согласен.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 73, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: dvb, Серый волк, гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS