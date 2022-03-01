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≡ "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о слухах и фейках в соцсетях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43666
"Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о слухах и фейках в соцсетях
Отправлено: 01.03.22 - 15:23
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Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о некоторых занимающихся политикой людях, которые захватили информационное пространство. По его словам, партийные активисты должны использовать современные СМИ и всесторонне разъяснять политику партии.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
56
Re: "Некоторые годами молчали". Токаев рассказал о...
Отправлено: 01.03.22 - 15:23
#1
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Планы партии на год:
1.То.
2.Сё.
5.
10.
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