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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 43 из 43«1...414243
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43666
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
703
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:02
#630
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Путину срочно нужно взять советником бегунка, как же он без него обходится) Такой мощный аналитик без дела пропадает
:-)
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K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2717
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:04
#631
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Цитата:
lavprof:
однако речь шла о том, что основные силы уже окружены или почти окружены. Куда оружие по факту приходит то? Просто на территорию Украины?


Вчера отмечали, что Киев полностью не окружён. От линии соприкосновения ВСУ отступили, чтобы не попасть в котел, вполне боеспособны.

Выше отмечал, могут отступить в глубь страны создать несколько рубежей обороны и.т.д.
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2717
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:07
#632
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Повтор.

[Исправлено: Kairat stayer, 01.03.2022 - 14:09]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2829
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:38
#633
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Цитата:
гражданин СССР:
Если нацистов не уничтожить они снова расползутся по всей Украине


Как в своё время не провели денацификацию в Западной Германии, Венгрии...

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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
703
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:54
#634
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Информационная война выходит на новый уровень! В Польшу приземлился самолёт с американскими видеоблогерами. Запад всерьез нацелился на разгром России на информационном фронте. По информации украинских журналистов, самолëт из США приземлился накануне. На борту — представители ключевых американских медиакомпаний. Вскоре они отправятся, как минимум, во Львов, ждите нового уровня контента. Можно сказать, что «зверства» российских войск, в которые так хотят поверить на Западе, выходят на голливудский уровень. :-) Ну теперь профессиональные фейки попрут)) Специально для блохастых котов)))
Профайл
гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
703
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 14:56
#635
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Миссионеры ОБСЕ покинули ЛНР. Две недели они болтались без дела, хаотично передвигаясь по городу без какой либо цели. По сути, киевский офис кинул своих сотрудников, мандат не продлили и … дружная колона беленьких бронированных «крузаков» выдвинулась на территорию, внимание (!) страны агрессора. Т. Е в Россию. По нашей информации наблюдатели оставили долги в ресторанах и неоплаченные счета за проживание. Их отпустили с миром, дабы не обвинили потом в вымогательстве денег и агрессии.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
703
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 15:00
#636
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Кадыров пишет: «Чувствуете дух патриотов , которые идут защищать украинский народ ?! Берегитесь нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас , не стесняясь обманываете украинский народ , говоря , что вы будете их защищать . Настолько вы мерзкие !!! Вы не жили храбро , не бились отважно и умрете вы недостойно ! Прошу украинский народ не верить этим шайтанам! они вас ведут на верную гибель . Определите свою судьбу сами ! Вместе мы сила 💪🏻».
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12118
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 15:20
#637
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Цитата:
гражданин СССР:
Путину срочно нужно взять советником бегунка, как же он без него обходится) Такой мощный аналитик без дела пропадает

Какой проста маладец! Писать стал много. Путена очень любит! Даже разлюбезно подсказывает где Киев не окружен ещёЦитата:
Kairat stayer:
Киев полностью не окружён. От линии соприкосновения ВСУ отступили,

Просто молодчина! :lol: :lol: Жаль только маловероятно что ему оплатят эту возросшую активность с этой стороны. :lol: :lol: Ну не нужны кремлю эти помогайки сайтовые.

Даже не благодари. Я знаю твою Путину любовь! ;-)

А вот с другой стороны информационную войну оплачивают.
Так что всякие бабайки ну прямо явно в подработки пустились.
Помните ловили на вбросах из бандеровских методичек номерковое животоное.
Всё равно в кабинетах штаны протирают, а тут ещё и гривнов заработать можно изображая работу на слабых сайтах. То есть заниматься тем, чем они занимались. И при этом ещё и баблосов от каких-то непонятных дядек из какого-то куева получать. :-)

Честь? Совесть? Воспитание? Родина? Отечество?
Для шнырей на подработке это пустейшие слова.
Они это давно всё монетизировали.

Видите какое грязное дело война - даже в комментариях далекой степной газеты, не говоря уже о тех местах где стреляют.

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 12:25]
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Серый волк
* Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12118
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 15:39
#638
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Журналисты ведут онлайн каналы, которые пополняются в реальном времени.
Естественно это настоящие журналисты, а не грязь на окладе.
Один из каналов.


Ещё есть на Медузе.
Легко найти при желании

Есть ещё каналы явно принадлежащие воюющим сторонам.
Конечно с дикой смесью фактов дезинформации и передергиваний...

именно для таких и когда что-то берут извне настоящие журналисты выкладывают следующий текст:
Напоминаем, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях,
об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса
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