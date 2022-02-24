Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Информационная война выходит на новый уровень! В Польшу приземлился самолёт с американскими видеоблогерами. Запад всерьез нацелился на разгром России на информационном фронте. По информации украинских журналистов, самолëт из США приземлился накануне. На борту — представители ключевых американских медиакомпаний. Вскоре они отправятся, как минимум, во Львов, ждите нового уровня контента. Можно сказать, что «зверства» российских войск, в которые так хотят поверить на Западе, выходят на голливудский уровень. Ну теперь профессиональные фейки попрут)) Специально для блохастых котов)))
Миссионеры ОБСЕ покинули ЛНР. Две недели они болтались без дела, хаотично передвигаясь по городу без какой либо цели. По сути, киевский офис кинул своих сотрудников, мандат не продлили и … дружная колона беленьких бронированных «крузаков» выдвинулась на территорию, внимание (!) страны агрессора. Т. Е в Россию. По нашей информации наблюдатели оставили долги в ресторанах и неоплаченные счета за проживание. Их отпустили с миром, дабы не обвинили потом в вымогательстве денег и агрессии.
Кадыров пишет: «Чувствуете дух патриотов , которые идут защищать украинский народ ?! Берегитесь нацики, азов, бандеровцы и особенно те шайтаны, которые сбежав от нас , не стесняясь обманываете украинский народ , говоря , что вы будете их защищать . Настолько вы мерзкие !!! Вы не жили храбро , не бились отважно и умрете вы недостойно ! Прошу украинский народ не верить этим шайтанам! они вас ведут на верную гибель . Определите свою судьбу сами ! Вместе мы сила 💪🏻».
гражданин СССР: Путину срочно нужно взять советником бегунка, как же он без него обходится) Такой мощный аналитик без дела пропадает
Какой проста маладец! Писать стал много. Путена очень любит! Даже разлюбезно подсказывает где Киев не окружен ещёЦитата:
Kairat stayer: Киев полностью не окружён. От линии соприкосновения ВСУ отступили,
Просто молодчина! Жаль только маловероятно что ему оплатят эту возросшую активность с этой стороны. Ну не нужны кремлю эти помогайки сайтовые.
Даже не благодари. Я знаю твою Путину любовь!
А вот с другой стороны информационную войну оплачивают. Так что всякие бабайки ну прямо явно в подработки пустились. Помните ловили на вбросах из бандеровских методичек номерковое животоное. Всё равно в кабинетах штаны протирают, а тут ещё и гривнов заработать можно изображая работу на слабых сайтах. То есть заниматься тем, чем они занимались. И при этом ещё и баблосов от каких-то непонятных дядек из какого-то куева получать.
Честь? Совесть? Воспитание? Родина? Отечество? Для шнырей на подработке это пустейшие слова. Они это давно всё монетизировали.
Видите какое грязное дело война - даже в комментариях далекой степной газеты, не говоря уже о тех местах где стреляют.
Есть ещё каналы явно принадлежащие воюющим сторонам. Конечно с дикой смесью фактов дезинформации и передергиваний...
именно для таких и когда что-то берут извне настоящие журналисты выкладывают следующий текст: Напоминаем, что любые сообщения воюющих сторон о своих и чужих потерях, об успехах и поражениях следует воспринимать с определенной долей скепсиса
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