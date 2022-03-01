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≡ Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43666
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
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Предложение на внеочередном съезде партии 1 марта озвучил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Председатель Nur Otan Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение по переименованию партии.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8278
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
#1
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Следующий на очереди Нур-султан? чтобы логика была в построении жана куазакустан
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
866
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:12
#2
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Ну всё,все НУРы начали переименовывать. Как ожидаемо.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8278
Re: Партию Nur Otan переименовали в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 13:20
#3
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Цитата:
"В переводе слово "аманат" означает "завет предков"

Ну для красивого обыгрывания надо сочинить конечно.А в переводчиках по-другому толкуют
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
152
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 13:29
#4
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Смешные...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2399
Партию Nur Otan предложили переименовать в "Аманат"
Отправлено: 01.03.22 - 14:01
#5
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Аманат - арабское слово, которое переводится как заложник
Смотрю, в Педвикии то уже партию успели переименовать :)

[Исправлено: юля елиссева, 01.03.2022 - 14:03]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
56
Re: Партию Nur Otan предложили переименовать в...
Отправлено: 01.03.22 - 15:06
#6
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Журналисты берут интервью у Назарбаева:
- Нурсултан Абишевич, ходят слухи, что власти Казахстана хотят переименовать Нур-Султан в Астану. Прокомментируте пожалуйста.
- Это как же? - озадачен Елбасы, - Ко мне будут обращаться как Астана Абишевич?
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