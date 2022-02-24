Отправлено: - 15:20

гражданин СССР:

Путину срочно нужно взять советником бегунка, как же он без него обходится) Такой мощный аналитик без дела пропадает

Kairat stayer:

Киев полностью не окружён. От линии соприкосновения ВСУ отступили,

[Исправлено: Серый волк, 01.03.2022 - 12:25]

Цитата:Какой проста маладец! Писать стал много. Путена очень любит! Даже разлюбезно подсказывает где Киев не окружен ещёЦитата:Просто молодчина!Жаль только маловероятно что ему оплатят эту возросшую активность с этой стороны.Ну не нужны кремлю эти помогайки сайтовые.Даже не благодари. Я знаю твою Путину любовь!А вот с другой стороны информационную войну оплачивают.Так что всякие бабайки ну прямо явно в подработки пустились.Помните ловили на вбросах из бандеровских методичек номерковое животоное.Всё равно в кабинетах штаны протирают, а тут ещё и гривнов заработать можно изображая работу на слабых сайтах. То есть заниматься тем, чем они занимались. И при этом ещё и баблосов от каких-то непонятных дядек из какого-то куева получать.Честь? Совесть? Воспитание? Родина? Отечество?Для шнырей на подработке это пустейшие слова.Они это давно всё монетизировали.Видите какое грязное дело война - даже в комментариях далекой степной газеты, не говоря уже о тех местах где стреляют.