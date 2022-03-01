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≡ Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43664
Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.03.22 - 12:28
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Состоится она в ближайшую суботу, 5 марта, которая у многих жителей областного центра будет рабочим днем. Об этом сообщается на сайте акима города. Место проведение ярмарки прежнее - Сити-центр.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Re: Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 01.03.22 - 12:28
#1
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яйца почем будут?
иначе тема не раскрыта.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24398
Re: Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в...
Отправлено: 01.03.22 - 12:59
#2
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Цитата:
alex_60:
яйца почем будут?

И сколько, привезут?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.03.22 - 13:01
#3
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Цитата:
drakon:
И сколько, привезут?...


да,это очень важно.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24398
Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае
Отправлено: 01.03.22 - 13:08
#4
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Цитата:
alex_60:
да,это очень важно.

На ярмарках Украины - ажиотаж... :lol: ;-)
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