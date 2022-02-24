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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 42 из 42«1...404142
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43664
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:30
#615
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Цитата:
maxsaf:
В качестве мишени


хитрый маневр.
работают цру-шники.
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K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2713
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:31
#616
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Цитата:
maxsaf:
А для Путина сюрприз? Или он это учел перед началом спецоперации


На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д.
Профайл
K
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2713
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:34
#617
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Война-войной обед по расписанию.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:35
#618
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Цитата:
Kairat stayer:
Думал будет блицкриг, не получился


ну ты уже как попугай с эти блицкригом.
ну отвлекись, прочитай что нибудь новое где нибудь.
что нуротан отменили например, теперь аманат.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 12:36]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
343
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:35
#619
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Цитата:
Kairat stayer:
Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов.

понятно, что не только Ваше мнение, но это только мнение)) что на самом деле он думал, никто не знает))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:38
#620
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Цитата:
Kairat stayer:
Помогают оружием, боеприпасами и.т.д.


еще раз,куда доставляют? и кто?
где факты? где видео транспортных самолетов,
которым приземлится то некуда?

[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 12:40]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24398
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:52
#621
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Цитата:
alex_60:
теперь аманат.

Это как, по русски?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15891
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 12:59
#622
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Цитата:
drakon:
Это как, по русски?...


во флуде читай,
я там два часа назад про это написал
и что это означает.
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Страница 42 из 42«1...404142
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