Отправлено: - 12:31

maxsaf:

А для Путина сюрприз? Или он это учел перед началом спецоперации

Цитата:На вскидку, не только мое мнение. Думал будет блицкриг, не получился. Харьков русскоязычный город, думал цветами будут встречать, не встречали. Думал подготовился к санкциям, а тут заморозка активов. Грозил пальчиком цивилизованному миру, мол будете помогать, получите ответку. Помогают оружием, боеприпасами и.т.д.