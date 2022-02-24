Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 09:59

Как понял переговоры пока не дали результатов. Любая война, рано или поздно прекращается. Посмотрим чем закончится противостояние двух сторон.



Сам лично не суеверный, но не зря наверное в ходе проведенных якобы обрядов, где то в глушах в Сибири орла с медведем в жертву приносили и шаманы с бумнами плясали перед проведением спецоперации. Это со слов профессора Соловей типа получили благословления на удачу и.т.д.