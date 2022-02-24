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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 24.04.19
- Сообщений:
- 134
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 01:40
Ранее писал, женщине оторвало ноги. Только одну ногу, пишут, умерла в больнице. Земля пухом.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15504
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 02:07
Цитата:
У вас в январе ничего никому не отрывало? Или фиг с ними, важно как у соседей?
Muad Dib:
Ранее писал, женщине оторвало ноги. Только одну ногу, пишут, умерла в больнице. Земля пухом.
Ранее писал, женщине оторвало ноги. Только одну ногу, пишут, умерла в больнице. Земля пухом.
У вас в январе ничего никому не отрывало? Или фиг с ними, важно как у соседей?
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 06:41
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 06:42
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 07:13
Цитата:
— группировка войск ЛНР в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 км; — подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 км и овладели населенным пунктом Заможное; — c начала проведения специальной операции ВС РФ поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины; — оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил; — также уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, 51 РСЗО, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники; — за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих.
ACROS:
Он ПРОИГРАЛ
Он ПРОИГРАЛ
— группировка войск ЛНР в течение дня продолжила ведение наступательных действий в направлении населенного пункта Кременное, продвинувшись вперёд ещё на 3 км; — подразделения вооруженных сил ДНР продвинулись за сутки на 16 км и овладели населенным пунктом Заможное; — c начала проведения специальной операции ВС РФ поражены 1146 объектов военной инфраструктуры Украины; — оперативно-тактической авиацией ВКС РФ поражено шесть колонн бронетехники украинских вооруженных сил; — также уничтожено 311 танков и других боевых бронированных машин, 42 самолета и вертолета, 51 РСЗО, 147 орудий полевой артиллерии и минометов, 263 единицы специальной военной автомобильной техники; — за последние сутки добровольно сложили оружие ещё 110 украинских военнослужащих.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15874
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 09:08
Цитата:
еще один любитель трупов,оторванных частей тела.
вас уже двое тут на форуме таких,прям смакуете подробности.
врачи скажут как это называется.
подвальную не считаю, там особый случай.
а что не пишите про ба.ро-мобили,
которые давят машины с людьми,украинцев на улицах Киева?
там тоже интересная для вас тема
есть где посмаковать подробности.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 09:11]
Muad Dib:
, много трупов, .... Говорят, женщине оторвало ноги.
, много трупов, .... Говорят, женщине оторвало ноги.
еще один любитель трупов,оторванных частей тела.
вас уже двое тут на форуме таких,прям смакуете подробности.
врачи скажут как это называется.
подвальную не считаю, там особый случай.
а что не пишите про ба.ро-мобили,
которые давят машины с людьми,украинцев на улицах Киева?
там тоже интересная для вас тема
есть где посмаковать подробности.
[Исправлено: alex_60, 01.03.2022 - 09:11]
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 825
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 09:44
Переговоры это для создания кариинки для гейропы. Будут махать ей и кричать про кровожадных москалей. Мира им не позволят достичь американские хозяева
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2723
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 09:50
Цитата:
Мне кажется, этот КЛОУН: в агонии выпуская зеков из тюрем и раздавая оружие и им и населению соэдал второе БАНДИТСКОЕ Косово или Афганистан в Европе.
Завтра-послезавтра война закончится, но навряд ли люди почувствовавшие вкус убийства других людей, чувство обладания оружием как НЕПРЕРЕКАЕМЫМ словом, ДОБРОВОЛЬНО разоружатся, по крайней мере НЕ ВСЁ.
maxsaf:
автоматы раздавать всем кому не попадя
автоматы раздавать всем кому не попадя
Мне кажется, этот КЛОУН: в агонии выпуская зеков из тюрем и раздавая оружие и им и населению соэдал второе БАНДИТСКОЕ Косово или Афганистан в Европе.
Завтра-послезавтра война закончится, но навряд ли люди почувствовавшие вкус убийства других людей, чувство обладания оружием как НЕПРЕРЕКАЕМЫМ словом, ДОБРОВОЛЬНО разоружатся, по крайней мере НЕ ВСЁ.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2696
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 09:59
Как понял переговоры пока не дали результатов. Любая война, рано или поздно прекращается. Посмотрим чем закончится противостояние двух сторон.
Сам лично не суеверный, но не зря наверное в ходе проведенных якобы обрядов, где то в глушах в Сибири орла с медведем в жертву приносили и шаманы с бумнами плясали перед проведением спецоперации. Это со слов профессора Соловей типа получили благословления на удачу и.т.д.
Сам лично не суеверный, но не зря наверное в ходе проведенных якобы обрядов, где то в глушах в Сибири орла с медведем в жертву приносили и шаманы с бумнами плясали перед проведением спецоперации. Это со слов профессора Соловей типа получили благословления на удачу и.т.д.
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