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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
134
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 01:40
#555
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Сборное видео по обстрелам Харькова сегодня от МЧС Украины

Ранее писал, женщине оторвало ноги. Только одну ногу, пишут, умерла в больнице. Земля пухом.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15504
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 02:07
#556
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Цитата:
Muad Dib:
Ранее писал, женщине оторвало ноги. Только одну ногу, пишут, умерла в больнице. Земля пухом.

У вас в январе ничего никому не отрывало? Или фиг с ними, важно как у соседей?
Профайл
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