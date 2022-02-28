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Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Куратор темы: Muad Dib
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 22:22
Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия
Цитата:
Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".
Если втянут страну в эту ненужную авантюру ради старческих идей возрождения СССР, потеряем своих ребят, потеряем экономику на десятилетия.
Моя гражданская позиция, Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией и вообще выходить из ОДКБ, если Путин начнет втягивать нас в этот котёл без дна.
Потеря союзников отрезвит его силовиков. Там и до импичмента недалеко.
Цитата:
Для достижения целей Организации государства – члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональных (объединенных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры.
Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".
Если втянут страну в эту ненужную авантюру ради старческих идей возрождения СССР, потеряем своих ребят, потеряем экономику на десятилетия.
Моя гражданская позиция, Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией и вообще выходить из ОДКБ, если Путин начнет втягивать нас в этот котёл без дна.
Потеря союзников отрезвит его силовиков. Там и до импичмента недалеко.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8786
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 22:47
Цитата:
Полегче на виражах. И без паники. Признание независимости ЛДНР и операция в/на Украине не имеют никакого (от слова совсем) отношения к ОДКБ.
Muad Dib:
Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".
Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".
Полегче на виражах. И без паники. Признание независимости ЛДНР и операция в/на Украине не имеют никакого (от слова совсем) отношения к ОДКБ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2722
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:01
Цитата:
Конечно: - это не наша война, Россия её затеяла и пусть сама ВСЁ и расхлёбывает.
Казахстан не может влиять на это, ему нужно просто извлекать МАКСИМУМ выгоды из этой ситуации: изменение полётных маршрутов авиакомпании мира - уже по 1 500 000 долларов в месяц; на рээкспорте западных товаров и технологии в Россию через третьи страны, как Иран через Дубаи; грузоперевозки из Азии и Китая в Европу через Казахстан; на падении рубля и так далее.
Muad Dib:
Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией
Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией
Конечно: - это не наша война, Россия её затеяла и пусть сама ВСЁ и расхлёбывает.
Казахстан не может влиять на это, ему нужно просто извлекать МАКСИМУМ выгоды из этой ситуации: изменение полётных маршрутов авиакомпании мира - уже по 1 500 000 долларов в месяц; на рээкспорте западных товаров и технологии в Россию через третьи страны, как Иран через Дубаи; грузоперевозки из Азии и Китая в Европу через Казахстан; на падении рубля и так далее.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:07
Нарышкин на том роковом совбезе так нервничал, что оговорился, сказав что поддерживает решение о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России.
Если война пойдет в обратную сторону, либо остатки здравомыслящих в правительстве сместят Путина и начнут переговоры, либо они примут республики в состав с целью подтянуть контингент ОДКБ.
Господа, не думаете, что это нас не касается. На спасение Украины работает вся Западная экономика, которая не хочет вторую Беларусь, пугающую ядерными ракетами у своих границ.
Если война пойдет в обратную сторону, либо остатки здравомыслящих в правительстве сместят Путина и начнут переговоры, либо они примут республики в состав с целью подтянуть контингент ОДКБ.
Господа, не думаете, что это нас не касается. На спасение Украины работает вся Западная экономика, которая не хочет вторую Беларусь, пугающую ядерными ракетами у своих границ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 149
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:13
Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ. Европа угомонится и начнёт делать попытки договариваться с Россией.
Всё будет хорошо.
Всё будет хорошо.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:16
Цитата:
И большая часть оставшихся украинцев будут говорить, что не особо то и хотели в европу, там их постоянно унижают, к себе принимать не хотят, в НАТО - не хотят
Skeptic:
Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ
Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ
И большая часть оставшихся украинцев будут говорить, что не особо то и хотели в европу, там их постоянно унижают, к себе принимать не хотят, в НАТО - не хотят
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14958
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:17
Во-первых, Помощь ОДКБ может быть только на территории ОДКБ. Ну а во-вторых, если уж армия РФ не справится, то помощь Казахстана явно не поможет. И речь, конечно, о профессиональных военных, а не всеобщей мобилизации. Автор, подотрись и успокойся.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:17
Что-то мне подсказывает, что переговоры так ничем и не закончатся. И власть будут менять силовым методом.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:38
Victor Yang, я спокоен, но думаю наперёд. Хотя большинстве людей живут, пока не клюнет. При чем тут мобилизация? Хотя бы один посланный самолёт с десантом уже поставит экономику под угрозу. Мне и людям вокруг эта инфляция осточертела. С какого жизнь у меня и родных должна быть хуже, потому что дед из соседней страны решил поиграть в солдатиков? Кто на него нападал, призрак Бендеры или страх перед выборами в 2024?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 8786
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:42
Цитата:
А то что Донбасс 7-мь с лишним лет бомбят уже не интересно?
Muad Dib:
Кто на него нападал, призрак Бендеры или страх перед выборами в 2024?
Кто на него нападал, призрак Бендеры или страх перед выборами в 2024?
А то что Донбасс 7-мь с лишним лет бомбят уже не интересно?
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:59
Комментарий проходит проверку.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 01.03.22 - 00:19
Как я и говорил:
Цитата:
Цитата:
Российская и украинская делегации не смогли прийти к конкретному решению кризиса вокруг Донбасса на переговорах в Белоруссии 28 февраля.
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 01.03.22 - 01:38
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[Исправлено: Muad Dib, 01.03.2022 - 01:41]
[Исправлено: Muad Dib, 01.03.2022 - 01:41]
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