Отправлено: - 02:06

KOS77:

Мобильный интернет билайн судя по рекламным щитам в городе "летает", но вот поймать его на лету сложно.

Цитата:Билайн-это вообще нечто,он не летает,он пролетает и всё мимо своих абонентов,я в магазине этих несчастных сразу узнаю,когда они пытаясь расплатиться за покупки ходят с вытянутой рукой,связь ловят.Вот не могу понять Билайн намеренно пытается разогнать последних своих клиентов?Я то от него со своим номером давно ушёл,но вот родителей никак не могу уговорить,лень им в офис проехать,так и мучаются.