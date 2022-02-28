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Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43662
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:30
В Костанае сотрудники Агентства по финмониторингу выявили незаконную майнинговую ферму, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Сотрудники департамента возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц.
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Сотрудники департамента возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц.
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T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 120
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:30
А мы звоним на 165, просим инет сделать нормальным! А тут вон оно что? Под носом! мало того что оборудование от царя гороха, никто сугубо по моему мнению не вкладывает ни копеечки! что в сотовую связь, что в интернет. количество абонентов за последние 10 выросло до максимума, а вот мощности станций оставились на том же уровне что и 10 лет назад. просто тупо уплотнили, и пофигу всем. огромнейшие деньги крутятся в этой сфере, и оседают в одном кармане, а вкладывать в развитие в нашей стране НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ! ПСЕВДО ПАТРИОТЫ, я бы даже сказал вредители собственному государству, но это сугубо моё личное мнение. А как думает остальная часть населения?
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:39
Если говорить за мобильную связь, то обновление производится, заменой оборудования, невозможно оставить 3G оборудование и раздавать с него 4G.
За мегалайн скажу, что да скорость приёма и отдачи оставляет желать лучшего в частном секторе. особенно отдачи
За мегалайн скажу, что да скорость приёма и отдачи оставляет желать лучшего в частном секторе. особенно отдачи
T
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 120
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:58
это если в городе. а у нас в фёдоровке вообще каменный век! что там менять нужно мне лично по БАРАБАНУ! они с меня деньги берут за якобы 10 Мбит, а что на деле? последнее время пинг стал от 80 и выше, было и 240! Это что за инет? Весь МИР смеётся над нами! Только цены на всё задирать мастера. А главное НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЁТ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! КУМ СВАТ БРАТ ИТД И ТП! Ведут в пропасть собственную страну.
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 14:09
Президент сказал: пишите в ЖЭК.
никто не даст вам избавления ни царь, ни бог и не герой
никто не даст вам избавления ни царь, ни бог и не герой
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 863
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 01.03.22 - 01:23
Цитата:
Мобильный интернет билайн судя по рекламным щитам в городе "летает", но вот поймать его на лету сложно. Последний месяц вообще нестабильно работает, хотя на телефоне всегда показывает 4G. При обращении в службу поддержки, зачем-то спрашивают район, где находишься, типа будут там устранять проблему?! Пояснение, что двигаюсь по городу на машине и в любом месте, в любом районе пропадает интернет, никак не берётся во внимание. Что-то там обновляют в симке, перезагружаешь телефон, но толку особого не даёт это. Одним словом, врут маркетологи, не летает билайновский интернет, а еле ползает.
Медный:
Если говорить за мобильную связь, то обновление производится, заменой оборудования
Если говорить за мобильную связь, то обновление производится, заменой оборудования
Мобильный интернет билайн судя по рекламным щитам в городе "летает", но вот поймать его на лету сложно. Последний месяц вообще нестабильно работает, хотя на телефоне всегда показывает 4G. При обращении в службу поддержки, зачем-то спрашивают район, где находишься, типа будут там устранять проблему?! Пояснение, что двигаюсь по городу на машине и в любом месте, в любом районе пропадает интернет, никак не берётся во внимание. Что-то там обновляют в симке, перезагружаешь телефон, но толку особого не даёт это. Одним словом, врут маркетологи, не летает билайновский интернет, а еле ползает.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8500
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 01.03.22 - 02:06
Цитата:
Билайн-это вообще нечто,он не летает,он пролетает и всё мимо своих абонентов,я в магазине этих несчастных сразу узнаю,когда они пытаясь расплатиться за покупки ходят с вытянутой рукой,связь ловят.
Вот не могу понять Билайн намеренно пытается разогнать последних своих клиентов?
Я то от него со своим номером давно ушёл,но вот родителей никак не могу уговорить,лень им в офис проехать,так и мучаются.
KOS77:
Мобильный интернет билайн судя по рекламным щитам в городе "летает", но вот поймать его на лету сложно.
Мобильный интернет билайн судя по рекламным щитам в городе "летает", но вот поймать его на лету сложно.
Билайн-это вообще нечто,он не летает,он пролетает и всё мимо своих абонентов,я в магазине этих несчастных сразу узнаю,когда они пытаясь расплатиться за покупки ходят с вытянутой рукой,связь ловят.
Вот не могу понять Билайн намеренно пытается разогнать последних своих клиентов?
Я то от него со своим номером давно ушёл,но вот родителей никак не могу уговорить,лень им в офис проехать,так и мучаются.
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