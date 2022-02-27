Уважаемый наш форумчанин 111. Это интернет, здесь могут укусить. Потроллить, хорошо если в меру и не изощрённо. Впрочем всё от людей зависит. Мы вас знаем и не каждый открыто пишет и выкладывает фото прямо из своего окна. Если ваш дед имеет боевой путь, смело выкладывайте, и будьте достойны деда. Даже если дед имел немного наград, то стесняться этого не нужно. Дедам нашим награды не раздавали просто так и даже одна медаль или орден, особенно в первые два года войны - это подвиг. Да и само участие в войне по защите нашей Родины достойно уважения. Впрочем вы конечно никому ничего не обязаны здесь. Но вам будет проще и уважение будет как к Дракону. Ну если писать будете с хорошим смыслом интересные вещи Так что так. Не обижайтесь излишне на троллей.
А вот с НГ спрос другой. Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах? По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК. Про разжигание и ещё одной недавно дополненной где говорится про попытки принижения роли, пересмотр итогов итд. Не будем давать номера всяким страждущим, вы их знаете возможно. Как говорил тов Сухов Восток — дело тонкое. Но плевать на законы соседней страны я бы сейчас в этих условиях поиска врагов не стал. Никто не знает как повернётся, и чем выйдет, и где кто окажется. Абайка со своими хозяевами и всем бандподпольем, адреса которого и вам наверняка хорошо известны, ускачет как черный Абдулла, переодевшись в чадру, а ваши редакционные фамилии останутся и не хотелось бы, чтоб вас спрашивали. Так как некоторым образом вы всё-таки луч небольшого света в этом темном царстве коррумпированных пожирателей деревьев. Так что, вам зазря убиваться не советуем — напрасное это занятие. До свидания, барышни! Извините, коль что не так.
Серый волк: Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах?
Редакция не дает характеристики пользователям и не строит теории об их объединениях. Задача редакции - смотреть за соблюдением правил сайта. Если вы считаете, что правила нарушены, приведите пункт правил и поясните. По конкретным комментариям.
предложение- запретить, хотя бы на время распространение на форуме всяких роликов о ситуации на Украине. с ютубов,укрсайтов и подобное. иначе получаются что свое мнение напрямую не высказывают, а тащят сюда всю помойку интернета по этому поводу. фейки,пропаганду фашизма. уверен что там внутри , модерация не смотрит. а там внутри- призывы. убивать и расчленять. насиловать.
alex_60: предложение- запретить, хотя бы на время распространение на форуме всяких роликов о ситуации на Украине. с ютубов,укрсайтов и подобное.
Все ролики - российские, украинские, казахстанские и пр. - будем просматривать. На сайте они будут опубликованы только в том случае, если нет нарушений. Если вы считаете, что нарушения уже были - пришлите ссылку.
Серый волк: А вот с НГ спрос другой. Как долго у вас будет работать террористическая шайка провокаторов, шпионов и националистов явно оплачиваемых и работающих на сайтах? По поводу постов пользователя Абайка и его компашки на территории РФ вас вполне можно рассматривать часто на грани с точки зрения статей УК.
Я завтра приеду в РФ и твой полковник у меня же будет квартиру снимать на сутки чтобы погулять с друзьями так что успокойся,ниче у вас там не работает Россия утонет по итогу и надо сделать все чтобы подальше отплыть сейчас Цитата:
alex_60: предложение- запретить, хотя бы на время распространение на форуме всяких роликов о ситуации на Украине. с ютубов,укрсайтов и подобное.
abaika95: Я завтра приеду в РФ... полковник у меня же будет квартиру снимать на сутки чтобы погулять с друзьями...
Не забудь взять Чадру. И ещё нужно хорошо заучить две фразы.
Господни назначил меня любимой женой
А вот когда будет сказана вторая фраза: Гюльчатай открой личико Нуно драпать без оглядки, Впрочем один раз для форумной специфической профессии пониженной социальной ответственности... так скажем один раз не это самое!
Тем более с НАСТОЯЩИМИ полковникаи!
Ну и наконец музыкальная пауза. Конечно про настоящих полковников
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