Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
ACROS: это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО
Нет. Не так. Россия назначила переговоры и приехала на них. А Украина ломается как девочка - то приедем, то не приедем, то там не хотим. В конечном итоге переговоры были там где указали власти РФ - и Украина подчинилась. Да и переговоры, в первую очередь, важны именно им, а Россия попросту будет доводить дело до конца.Цитата:
ACROS: а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
Терпеливо и покорно - если бы обстрелы прекратили. А они тем временем окружают Киев. О проигрыше говорить вообще даже нет оснований. Но насчет информации - да. Военным РФ запрещено снимать видео, а украинским воякам - нет. Но, может, оно и к лучшему - больше обстановки известно.
Заявление глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов после попаданий артиллерии по жилиым районам: Цитата:
"... враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне", - заявил Синегубов. Он сообщил, что 28 февраля враги обстреляли Алексеевку, Салтовку и Павлово Поле. "Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, мы не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых", - сказал Олег Синегубов. При этом он подчеркнул: Харьков не сдается, борьба продолжается. "Мы выстоим, жители Харьковщины. Давайте помогать друг другу. Мы едины!"
На салотовом поле действительно мясорубка, много трупов, на форумах харьковчане между собой делятся фотоматериалом. Говорят, женщине оторвало ноги.
Цитата:
Victor Yang: Военным РФ запрещено снимать видео,
У них забирают телефоны. Хотя некоторые проносят, снимают.
У нас тут по новостям крутили 18-ти этажку, правда как фото, с пятницы и буквально до вчера. Сегодня уже не видно было. Как оказалось, от 2018-го года, взорвался газ. Но никто даже и не думает извиниться за дезу. Как то так.
maxsaf: Не надо было автоматы раздавать всем кому не попадя.
В Харькове гражданским оружие не раздавали. Только участникам теробороны.
Цитата:
Власти ещё и не такое заявление могут сделать. Факты бы. И знать что не провокация.
Ну сидят живые люди на харьков форуме, у них 10+ лет аккаунты по 5 - 20 тысяч постов, обсуждают военную жизнь в городе, делятся фото. Вчера в город безпрепядственно заходило несколько мобильных групп с севера. Все это фиксировали на телефоны. Позже ВСУ все группы уничтожило, пишут, один отряд сдался без боя.
Снимать перемещение и работу ВСУ им запрещено.
У них там есть тема "Война". С первых минут начала операции они там пишут, что бахает что-то, потом про выступление Путина, удивляются, почему наступление на Донбас и Луганск, а слышно у них. Даже забавно, вначале думали, что Зеленский убежал, но общий настрой такой, вот 8 лет говорили война идёт, вот она и пришла.
Кстати, сегодня один пользователь выложил новость о Закорпатье, если не ошибаюсь. Так вот я эту новость на немецком, ещё на прошлой неделе читал. Значит не всё так бело и пушисто, как некоторые тут пишут.
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