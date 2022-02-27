Я расскажу всем, до чего довёл планету этот фигляр ПЖ!
Отправлено: 27.02.22 - 21:03
Война идёт России против Украины, но костанайцы видят по своим телевизорам и новостным лентам только одну сторону войны, нападающую. Выкладываю телеграмм- каналы украинских СМИ, вы всё узнаете сами. Читать новость
Шановні коментатори, стаття представлена жителям Костанайської області, хіба незрозуміло?
А в остальном, кому не нравятся источники, ищите ла обрящите, Евангелие от Матфея 7:8 - Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащемуся отворят. Учитывая что Россия пугает всех ядерным оружием, то читайте всю Библию и Коран, может пригодится...
Серый волк: Демократические взгляды и абсолютно пацифистские у последних оставшихся честных.
Цитата:
Серый волк: либо подонки, либо журналисты демократических и пацифистских взглядов
Да здравствуют российские "пацифисты"! "Демократы"! А все остальные, конечно, подонки!
Пацифист в данное время в РФ - это кто? "Ударили по левой -подставь правую?" Прав Михеев, давно пора зачистить этих интеллигентов, "пацифистов и "демократов", которые при отсутствии государственной идеологии, приносят стране вреда больше, чем враги. Зас...т бредом мозги молодых поколений, разрушают монолитность государства...
Почему всегда только от России требуют белоснежности и пушистости? Почему только она должна поступаться своими интересами ради абстрактного "пацифизма", каких-то "ценностей", "мира во всём мире"? Этот "мир" так деградировал, ликуя после, якобы, победы в "холодной войне", втыкая всем народам свои "ценности", так разнуздался, что пришла пора его вразумить
эта типа "народная новость"? так это теперь называется? ну "автор" это понятно.. есть если что ветка на эту тему. но там видать стремно.. плюс перешел в комментариях не на язык форума. никто как бы не видит.
Сергей_я: Уже по названию понятно, что на сайте скорее всего однобокая сторона.
А украинские сайты это образец объективности? По моей ссылке есть интервью полковника Центрального аппарата МО РФ Владимира Труханова. Рекомендую прочитать его всем интересующимся событиями на Украине.
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