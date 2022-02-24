Отправлено: - 23:26

ACROS:

это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО

ACROS:

а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.

Цитата:Нет. Не так. Россия назначила переговоры и приехала на них. А Украина ломается как девочка - то приедем, то не приедем, то там не хотим. В конечном итоге переговоры были там где указали власти РФ - и Украина подчинилась. Да и переговоры, в первую очередь, важны именно им, а Россия попросту будет доводить дело до конца.Цитата:Терпеливо и покорно - если бы обстрелы прекратили. А они тем временем окружают Киев. О проигрыше говорить вообще даже нет оснований. Но насчет информации - да. Военным РФ запрещено снимать видео, а украинским воякам - нет. Но, может, оно и к лучшему - больше обстановки известно.