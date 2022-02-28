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≡ Могут ли провайдеры в Казахстане отключать российские телеканалы, пояснили в Мининформации
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43662
Могут ли провайдеры в Казахстане отключать российские телеканалы, пояснили в Мининформации
Отправлено: 28.02.22 - 23:43
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Министерство информации и общественного развития не принимало решений о приостановлении вещания российских телеканалов, сообщили в ведомстве. Министерство готово принять меры в случае нарушений законодательства со стороны провайдеров.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
208
Re: Могут ли провайдеры в Казахстане отключать российские...
Отправлено: 28.02.22 - 23:43
#1
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Попробовать стоило!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15503
Могут ли провайдеры в Казахстане отключать российские телеканалы, пояснили в Мининформации
Отправлено: 01.03.22 - 00:02
#2
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Цитата:
Alehander:
Попробовать стоило!

Надо было с российских продуктов питания начать :lol:
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