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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 37 из 37«1...353637
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
339
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:19
#540
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
в который попали ракетой оккупанты!

не та ли зенитная? Или с миномета? В это больше верится.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
698
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:20
#541
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Украинцы разговаривают с российскими оккупантами


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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14958
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:26
#542
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Цитата:
ACROS:
это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО

Нет. Не так. Россия назначила переговоры и приехала на них. А Украина ломается как девочка - то приедем, то не приедем, то там не хотим. В конечном итоге переговоры были там где указали власти РФ - и Украина подчинилась. Да и переговоры, в первую очередь, важны именно им, а Россия попросту будет доводить дело до конца.Цитата:
ACROS:
а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.

Терпеливо и покорно - если бы обстрелы прекратили. А они тем временем окружают Киев. О проигрыше говорить вообще даже нет оснований. Но насчет информации - да. Военным РФ запрещено снимать видео, а украинским воякам - нет. Но, может, оно и к лучшему - больше обстановки известно.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
132
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:28
#543
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Заявление глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов после попаданий артиллерии по жилиым районам:
Цитата:
"... враг обстреливает целые жилые районы Харькова, где нет критической инфраструктуры, где нет позиций ВСУ, в которые могли бы целиться россияне", - заявил Синегубов. Он сообщил, что 28 февраля враги обстреляли Алексеевку, Салтовку и Павлово Поле. "Погибают десятки мирных жителей. Это происходит днем, когда люди вышли в аптеки, за продуктами, за питьевой водой. Это грех. Россия использует тяжелое артиллерийское оружие! Из-за обстрелов, которые ведутся до сих пор, мы не можем даже задействовать вовремя спасательные службы и ликвидировать последствия. Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых", - сказал Олег Синегубов. При этом он подчеркнул: Харьков не сдается, борьба продолжается. "Мы выстоим, жители Харьковщины. Давайте помогать друг другу. Мы едины!"


На салотовом поле действительно мясорубка, много трупов, на форумах харьковчане между собой делятся фотоматериалом. Говорят, женщине оторвало ноги.

Цитата:
Victor Yang: Военным РФ запрещено снимать видео,


У них забирают телефоны. Хотя некоторые проносят, снимают.

[Исправлено: Muad Dib, 28.02.2022 - 23:31]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15503
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:33
#544
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Цитата:
Muad Dib:
Только в эту минуту 11 погибших, десятки раненых", - сказал Олег Синегубов

Не надо было автоматы раздавать всем кому не попадя.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8786
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:35
#545
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Цитата:
lavprof:
то попадание зенитной ракеты в жилой дом

У нас тут по новостям крутили 18-ти этажку, правда как фото, с пятницы и буквально до вчера. Сегодня уже не видно было. Как оказалось, от 2018-го года, взорвался газ. Но никто даже и не думает извиниться за дезу. Как то так.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12103
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:36
#546
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14958
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:37
#547
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Цитата:
Muad Dib:
Заявление глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов после попаданий артиллерии по жилиым районам:

Власти ещё и не такое заявление могут сделать. Факты бы. И знать что не провокация.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8786
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:38
#548
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После раздачи оружия всем кому попало и освобождения заключённых, сами взвоют от беспредела и помощи простить начнут ;-)
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14958
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:43
#549
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Цитата:
elektron:
После раздачи оружия всем кому попало и освобождения заключённых, сами взвоют от беспредела и помощи простить начнут

Они не верят уже что останутся и отвечать им не придется именно за это.
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
132
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:50
#550
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Цитата:
maxsaf:
Не надо было автоматы раздавать всем кому не попадя.


В Харькове гражданским оружие не раздавали. Только участникам теробороны.

Цитата:
Власти ещё и не такое заявление могут сделать. Факты бы. И знать что не провокация.


Ну сидят живые люди на харьков форуме, у них 10+ лет аккаунты по 5 - 20 тысяч постов, обсуждают военную жизнь в городе, делятся фото. Вчера в город безпрепядственно заходило несколько мобильных групп с севера. Все это фиксировали на телефоны. Позже ВСУ все группы уничтожило, пишут, один отряд сдался без боя.

Снимать перемещение и работу ВСУ им запрещено.

У них там есть тема "Война". С первых минут начала операции они там пишут, что бахает что-то, потом про выступление Путина, удивляются, почему наступление на Донбас и Луганск, а слышно у них. Даже забавно, вначале думали, что Зеленский убежал, но общий настрой такой, вот 8 лет говорили война идёт, вот она и пришла.

[Исправлено: Muad Dib, 28.02.2022 - 23:51]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8786
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 23:57
#551
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Кстати, сегодня один пользователь выложил новость о Закорпатье, если не ошибаюсь. Так вот я эту новость на немецком, ещё на прошлой неделе читал. Значит не всё так бело и пушисто, как некоторые тут пишут.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15503
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 00:23
#552
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Цитата:
Muad Dib:
Только участникам теробороны.

Хто такие? Военные? Военнообязанные? А мож кто попало?)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
698
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 01.03.22 - 00:30
#553
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УЕФА прекращает сотрудничество с "Газпромом", футбольные клубы и сборная России отстранены от всех турниров
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