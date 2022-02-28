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Для достижения целей Организации государства – члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональных (объединенных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры.

Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + ХорватияЦитата:Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".Если втянут страну в эту ненужную авантюру ради старческих идей возрождения СССР, потеряем своих ребят, потеряем экономику на десятилетия.Моя гражданская позиция, Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией и вообще выходить из ОДКБ, если Путин начнет втягивать нас в этот котёл без дна.Потеря союзников отрезвит его силовиков. Там и до импичмента недалеко.