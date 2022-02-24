Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Я первый бы радовался что бы Россия проучила наглых и хамоватых украинцев : - но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА - это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
ACROS: - но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА
вы же человек серьезный, зачем торопитесь с выводами? остановка операции была первый раз перед возможными переговорами, второй раз сегодня. давайте не будем торопиться. в любом случае, в любом случае, ДНР и ЛНР в прежних границах областей ,до 2014 года, будут восстановлены. это главная задача и была. сто процентов. вы в этом не уверены? дена.. и дина..тоже все будет. а завоевывать,оккупировать всю Украину никто и не собирался. это было сто раз сказано. спецоперация по защите Донбасса или вы считаете раз российский флаг в Киеве не поднимут, Путин проиграл? ну тогда о чем говорить. военая инфраструктура украины уничтожена, и будет полностью уничтожена. порты уничтожены, аэродромы уничтожены. последних б...по подвалам искать никто не будет. а вы -Путин проиграл. да, санкции, но их и так ждали.. зато страна будет защищена от фашистов в будущем, от глобальной войны... ...................... азбука по большому, не буду больше...
Он ПРОИГРАЛ: он загнал свой народ, который ему верил и продолжает верить,( Я тоже ему верил и аплодировал ему когда он ПРИСЛАЛ войска в Казахстан и быстро убрал их) ,в санкционный концлагерь который остановит страну и людей в технологическом развитий; теперь ОН уже ОККУПАНТ - РУБИКОН ПЕРЕЙДЁН: - он перешёл далеко за границы ДНР и ЛНР; если он ВЫИГРЫВАЕТ, как утверждаете вы, то почему он хватается как камикадзе за ядерную дубинку отдав приказ привести ядерную триаду в боевую готовность- куда он ведёт свою страну ?? На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира - ЗАЩИТНИКАМИ от оккупантов ( о бомбёжках ДНР и ЛНР все уже забыли). Путину нужно спасать своё лицо.
ACROS: На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира -
этот бомжеватый грузин в кепке, также известный под псевдонимом Давид Браун, диктует? ну перестаньте уже. всего мира-это америкосов и их вассалов? одних китайцев больше половины мира, а они говорят все правильно Россия делает. Индия, еще четверть населения земли, тоже не поддерживает запад в этом вопросе. Бразилия аналогично, очень большая страна. так что не надо, всего мира.
Я же не говорю, что: -умением во всём обвинять женщин обычно отличаются члены ЛГБТ. Страны Запада собираются отобрать все вклады России за рубежом ( около 650 млр. долларов) в качестве репатриации, за ущерб нанесённый украинской стране в ходе специальной военной операции.
Четко расписали. Особенно за 10 пункт хочется отметить, выше как раз видео с разбором кидал. И сколько таких видео, то танк в Киеве, когда РФ еще рядом нет, то попадание зенитной ракеты в жилой дом (где-то еще и видео изнутри постили, как ракета влетает). И понятно, что люди, находящиеся там верят тому, что им говорит их власть, да и кто может подумать, что свои стреляют в своих/по своим ради какой-то провокации? Никто не поверит в такое, находясь там. Наверное только кроме тех, кто помнит Дом профсоюзов. Я не считаю, что война, гибель людей и разрушения городов, заполнение людских умов и душ страхом, ненавистью, болью и отчаянием - это хорошо. Это страшно, и не дай бог познать такое. Но, наверное, в некоторых случаях иначе нельзя. И да, про розданное оружие - мародеров уже хватает, есть и видео, где мужики отлавливают таких, на бусах, набитых товарами, что будет когда они начнут мародерствовать с оружием?
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