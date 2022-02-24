Отправлено: - 21:17

ACROS:

На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира -

[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 21:25]

Цитата:этот бомжеватый грузин в кепке,также известный под псевдонимом Давид Браун, диктует?ну перестаньте уже.всего мира-это америкосов и их вассалов?одних китайцев больше половины мира, а они говорят все правильно Россия делает.Индия, еще четверть населения земли, тоже не поддерживает запад в этом вопросе.Бразилия аналогично, очень большая страна.так что не надо, всего мира.