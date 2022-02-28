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≡ Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
 
 
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Куратор темы: Muad Dib
Muad Dib
* Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
128
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 22:22
#1
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Великобритания дала разрешение добровольцам воевать в Украине. Польша разрешила добровольцам воевать в Украине. Латвия разрешила добровольцам воевать в Украине Израиль дал разрешение добровольцам воевать на Украине. + Дания + Хорватия

Цитата:
Для достижения целей Организации государства – члены принимают совместные меры к формированию в ее рамках действенной системы коллективной безопасности, обеспечивающей коллективную защиту в случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету и реализацию права на коллективную оборону, включая создание коалиционных (коллективных) сил Организации, региональных (объединенных) группировок войск (сил), миротворческих сил, объединенных систем и органов управления ими, военной инфраструктуры.


Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".

Если втянут страну в эту ненужную авантюру ради старческих идей возрождения СССР, потеряем своих ребят, потеряем экономику на десятилетия.

Моя гражданская позиция, Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией и вообще выходить из ОДКБ, если Путин начнет втягивать нас в этот котёл без дна.

Потеря союзников отрезвит его силовиков. Там и до импичмента недалеко.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8782
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 22:47
#2
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Цитата:
Muad Dib:
Не далек час, когда Путин начнет толкать в бок Токаева и взывать к уставу ОДКБ, чтобы мы выслали подкрепление "для войны с НАТО".

Полегче на виражах. И без паники. :lol: Признание независимости ЛДНР и операция в/на Украине не имеют никакого (от слова совсем) отношения к ОДКБ. ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2722
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:01
#3
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Цитата:
Muad Dib:
Казахстану нужно внимательно следить за ситуацией


Конечно: - это не наша война, Россия её затеяла и пусть сама ВСЁ и расхлёбывает.
Казахстан не может влиять на это, ему нужно просто извлекать МАКСИМУМ выгоды из этой ситуации: изменение полётных маршрутов авиакомпании мира - уже по 1 500 000 долларов в месяц; на рээкспорте западных товаров и технологии в Россию через третьи страны, как Иран через Дубаи; грузоперевозки из Азии и Китая в Европу через Казахстан; на падении рубля и так далее.
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Muad Dib
* Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
128
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:07
#4
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Нарышкин на том роковом совбезе так нервничал, что оговорился, сказав что поддерживает решение о принятии Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России.

Если война пойдет в обратную сторону, либо остатки здравомыслящих в правительстве сместят Путина и начнут переговоры, либо они примут республики в состав с целью подтянуть контингент ОДКБ.

Господа, не думаете, что это нас не касается. На спасение Украины работает вся Западная экономика, которая не хочет вторую Беларусь, пугающую ядерными ракетами у своих границ.
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
149
Не потянет ли Путин вслед и Казахстан? ОДКБ
Отправлено: 28.02.22 - 23:13
#5
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Через две-три недели новая Украина вступит и в ЕАЭС, и в ОДКБ. Европа угомонится и начнёт делать попытки договариваться с Россией.
Всё будет хорошо.
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