Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 14:24
Цитата:
----И все же прав оказался - месячный бан на двоих . Но не грустите - время летит быстро .Скушно будет - можете в личку писать .
Уже не ваш земляк:
мне все эти статусы: уважаемый(кем?!), полноправный и простой смертный - до одного места.
мне все эти статусы: уважаемый(кем?!), полноправный и простой смертный - до одного места.
----И все же прав оказался - месячный бан на двоих . Но не грустите - время летит быстро .Скушно будет - можете в личку писать .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 14:27
Цитата:
----Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи .
abaika95:
Каким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты?
Каким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты?
----Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:15
Цитата:
Такого же числа как и Канада когда введёт обоюдные санкции)
Нам "повезло" что рынок России больше нашего в следствии большего числа населения и мы Ещё и живём рядом
Поэтому любой кризис там бьёт по всем
Ну это как когда в мировом гегемоне США случился кризис 2008 то у России срочно стали закрываться заводы и проекты
Когда там у России день независимости от США?
Цитата:
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский
Ну и как он потом стал российским? С неба упал?
maxsaf:
Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)
Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)
Такого же числа как и Канада когда введёт обоюдные санкции)
Нам "повезло" что рынок России больше нашего в следствии большего числа населения и мы Ещё и живём рядом
Поэтому любой кризис там бьёт по всем
Ну это как когда в мировом гегемоне США случился кризис 2008 то у России срочно стали закрываться заводы и проекты
Когда там у России день независимости от США?
Цитата:
Гога:
___а почему не монгольский ?**1239 год — Крым был завоёван монгольским войском хана Батыя. Степной Крым стал улусом Золотой Орды.**
___а почему не монгольский ?**1239 год — Крым был завоёван монгольским войском хана Батыя. Степной Крым стал улусом Золотой Орды.**
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский
Ну и как он потом стал российским? С неба упал?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:16
Слух прошёл: акима города, выгнали с работы??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:20
Цитата:
Согласен
Тихой сапой Россия уничтожала народы
Захватывала новые территории
Присоединяла страны
Устраивала геноцид
А сейчас выпускники партийной школы которых обрабатывали ученики геббельса не знают когда это Россия вела захватнические войны?
И это прекрасно
Считаю что сейчас как там говорил сталкер и Катон? "Карфаген должен быть разрушен окончательно"
Мы живём как раз в исторический переломный момент
Когда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
Гога:
Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи
Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи
Согласен
Тихой сапой Россия уничтожала народы
Захватывала новые территории
Присоединяла страны
Устраивала геноцид
А сейчас выпускники партийной школы которых обрабатывали ученики геббельса не знают когда это Россия вела захватнические войны?
И это прекрасно
Считаю что сейчас как там говорил сталкер и Катон? "Карфаген должен быть разрушен окончательно"
Мы живём как раз в исторический переломный момент
Когда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:32
Война на Украине почти точь в точь повторяет первую чеченскую компанию По информационной картинке
Как будто просто форму чучуть сменили а всю начинку оставили
Так же ничего Не понятно
Российская власть врёт
Вражеская преувеличивает
Куча пленных,благо украинцы ещё головы не режут
Сотни убитых молодых российских ребят брошенных на убой
Сожженные колонны
Осталось только бойню в Грозном повторить
И позорный хасавюртский мир
Только одно отличие от Чечни
Тут погибнет в десятки раз больше людей и с той и с другой стороны
Но украинцы явно сдаваться не намерены
Впереди Будет великая партизанская война на всех дорогах
Когда русские парнишки будут заходить в дома а там старики с топорами из за угла будут их рубить
Когда разведка будет натыкаться на гранаты оставленные под трупами их товарищей
Когда местные жители будут предлагать бойцам воды И еды с отравой
И решение этой проблемы только массовая бомбежка населения и взятие заложников из числа мирных
В Чечне Россия уже один раз такое попробовала сотворить
Но тут 40 миллионов
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями в бункере чем пойдут на геноцид
Вообщем в интересное время живём
Как будто просто форму чучуть сменили а всю начинку оставили
Так же ничего Не понятно
Российская власть врёт
Вражеская преувеличивает
Куча пленных,благо украинцы ещё головы не режут
Сотни убитых молодых российских ребят брошенных на убой
Сожженные колонны
Осталось только бойню в Грозном повторить
И позорный хасавюртский мир
Только одно отличие от Чечни
Тут погибнет в десятки раз больше людей и с той и с другой стороны
Но украинцы явно сдаваться не намерены
Впереди Будет великая партизанская война на всех дорогах
Когда русские парнишки будут заходить в дома а там старики с топорами из за угла будут их рубить
Когда разведка будет натыкаться на гранаты оставленные под трупами их товарищей
Когда местные жители будут предлагать бойцам воды И еды с отравой
И решение этой проблемы только массовая бомбежка населения и взятие заложников из числа мирных
В Чечне Россия уже один раз такое попробовала сотворить
Но тут 40 миллионов
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями в бункере чем пойдут на геноцид
Вообщем в интересное время живём
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:50
Цитата:
---Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось .
abaika95:
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский Ну и как он потом стал российским? С неба упал?
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский Ну и как он потом стал российским? С неба упал?
---Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось .
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:53
Цитата:
----Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??
abaika95:
Тихой сапой Россия уничтожала народы Захватывала новые территории Присоединяла страны
Тихой сапой Россия уничтожала народы Захватывала новые территории Присоединяла страны
----Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:55
Цитата:
Какого, города?...
ACROS:
акима города, выгнали с работы??
акима города, выгнали с работы??
Какого, города?...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:59
Цитата:
Так у них, штаны - спадут...
abaika95:
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями
Так у них, штаны - спадут...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2722
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 21:11
Цитата:
Самого главного, у нас.
drakon:
города
города
Самого главного, у нас.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 21:44
Цитата:
Акима КОстаная?...
ACROS:
Самого главного, у нас.
Самого главного, у нас.
Акима КОстаная?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15497
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 21:52
Цитата:
Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло
abaika95:
"Карфаген должен быть разрушен окончательно"
"Карфаген должен быть разрушен окончательно"
Всем желающим Путину той же судьбы, что у Гитлера, напоминаю, что у Гитлера в бункере перед самоубийством не было красной кнопки, которая планету сделает необитаемой. А у Путина она есть. Поэтому молитесь, чтобы в этот раз до суицида дело не дошло
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 22:05
Цитата:
А до этого, он был - Украинский.
Когда укры копали Чёрное море,
они его оставили, поэтому,
он - их...
abaika95:
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский
А до этого, он был - Украинский.
Когда укры копали Чёрное море,
они его оставили, поэтому,
он - их...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2828
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 22:15
Цитата:
Какая ненависть!
И не к Путину, нет! К русским!
Какое саморазоблачение!
Ну, жди!
Многие мечтали
"Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда."
Климкович
abaika95:
Когда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
Когда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
Какая ненависть!
И не к Путину, нет! К русским!
Какое саморазоблачение!
Ну, жди!
Многие мечтали
"Бойтесь разбудить Русского! Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили Русского, уничтожили, ошельмовали на веки вечные, стёрли в порошок — вдруг произойдёт что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придёт к вам в дом. Устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, и это будет в вашем доме. Русский задаст вам лишь один вопрос: «В чём сила, брат?». Именно в этот момент вы 1000 раз пожалеете, что вы не брат Русскому. Потому что брата он простит, а врага — никогда."
Климкович
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: Skeptic, Iney, Muad Dib, maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать