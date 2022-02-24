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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43660
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2720
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:17
#525
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Цитата:
гражданин СССР:
по осени считают

Цитата:
Victor Yang:
ещё так говорит

Цитата:
alex_60:
человека неподготовленного



Я первый бы радовался что бы Россия проучила наглых и хамоватых украинцев
: - но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА - это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
693
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:25
#526
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Цитата:
ACROS:
Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.

Россия не хочет бессмысленных смертей, надеется на здравый смыл нациков. Но, видимо, зря надеется
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15873
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:43
#527
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Цитата:
ACROS:
- но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА


вы же человек серьезный,
зачем торопитесь с выводами?
остановка операции была первый раз перед возможными переговорами,
второй раз сегодня.
давайте не будем торопиться.
в любом случае, в любом случае,
ДНР и ЛНР в прежних границах областей ,до 2014 года,
будут восстановлены.
это главная задача и была.
сто процентов. вы в этом не уверены?
дена.. и дина..тоже все будет.
а завоевывать,оккупировать всю Украину никто и не собирался.
это было сто раз сказано.
спецоперация по защите Донбасса
или вы считаете раз российский флаг в Киеве не поднимут, Путин проиграл?
ну тогда о чем говорить.
военая инфраструктура украины уничтожена,
и будет полностью уничтожена.
порты уничтожены, аэродромы уничтожены.
последних б...по подвалам искать никто не будет.
а вы -Путин проиграл.
да, санкции, но их и так ждали..
зато страна будет защищена от фашистов в будущем,
от глобальной войны...
......................
азбука по большому, не буду больше...

[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 19:46]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
300
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 20:08
#528
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Цитата:
ACROS:
Россия ПРОИГРАЛА


Умением делать далеко идущие выводы из малозначимых фактов обычно отличаются женщины :-)
Не уподобляйтесь им.
А на моей памяти Путин не проиграл еще ни одну войну. Не проиграет и эту
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
980
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 20:58
#529
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Newsweek (США): Путин не проиграл ни одной войны: вот как он одержит победу на Украине

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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2720
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 21:05
#530
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Цитата:
alex_60:
а вы -Путин проиграл.

Цитата:
dvb:
. Не проиграет и эту


Он ПРОИГРАЛ: он загнал свой народ, который ему верил и продолжает верить,( Я тоже ему верил и аплодировал ему когда он ПРИСЛАЛ войска в Казахстан и быстро убрал их) ,в санкционный концлагерь который остановит страну и людей в технологическом развитий; теперь ОН уже ОККУПАНТ - РУБИКОН ПЕРЕЙДЁН: - он перешёл далеко за границы ДНР и ЛНР; если он ВЫИГРЫВАЕТ, как утверждаете вы, то почему он хватается как камикадзе за ядерную дубинку отдав приказ привести ядерную триаду в боевую готовность- куда он ведёт свою страну ??
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира - ЗАЩИТНИКАМИ от оккупантов ( о бомбёжках ДНР и ЛНР все уже забыли). Путину нужно спасать своё лицо.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15873
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 21:17
#531
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Цитата:
ACROS:
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира -


этот бомжеватый грузин в кепке,
также известный под псевдонимом Давид Браун, диктует?
ну перестаньте уже.
всего мира-это америкосов и их вассалов?
одних китайцев больше половины мира, а они говорят все правильно Россия делает.
Индия, еще четверть населения земли, тоже не поддерживает запад в этом вопросе.
Бразилия аналогично, очень большая страна.
так что не надо, всего мира.

[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 21:25]
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