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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 655 из 655«1...653654655
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 14:24
#9811
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
мне все эти статусы: уважаемый(кем?!), полноправный и простой смертный - до одного места.

----И все же прав оказался - месячный бан на двоих . Но не грустите - время летит быстро .Скушно будет - можете в личку писать .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 14:27
#9812
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Цитата:
abaika95:
Каким образом Россия умудрялась так защищаться что из мелкой окраиной деревни захватила 1/6 часть планеты?

----Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи .
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:15
#9813
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Цитата:
maxsaf:
Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)

Такого же числа как и Канада когда введёт обоюдные санкции)
Нам "повезло" что рынок России больше нашего в следствии большего числа населения и мы Ещё и живём рядом
Поэтому любой кризис там бьёт по всем
Ну это как когда в мировом гегемоне США случился кризис 2008 то у России срочно стали закрываться заводы и проекты
Когда там у России день независимости от США?

Цитата:
Гога:
___а почему не монгольский ?**1239 год — Крым был завоёван монгольским войском хана Батыя. Степной Крым стал улусом Золотой Орды.**

А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский
Ну и как он потом стал российским? С неба упал?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:16
#9814
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Слух прошёл: акима города, выгнали с работы??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:20
#9815
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Цитата:
Гога:
Знаете ли , есть такой фразеологизм в русском языке - *Тихой сапой* -посмотрите в Вики .Удачи

Согласен
Тихой сапой Россия уничтожала народы
Захватывала новые территории
Присоединяла страны
Устраивала геноцид
А сейчас выпускники партийной школы которых обрабатывали ученики геббельса не знают когда это Россия вела захватнические войны?
И это прекрасно
Считаю что сейчас как там говорил сталкер и Катон? "Карфаген должен быть разрушен окончательно"
Мы живём как раз в исторический переломный момент
Когда коллективный РИМ наконец-то покончит с этой коррумпированной,тиранической, восточной нелепостью в виде Российской федерации
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12100
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:32
#9816
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Война на Украине почти точь в точь повторяет первую чеченскую компанию По информационной картинке
Как будто просто форму чучуть сменили а всю начинку оставили

Так же ничего Не понятно
Российская власть врёт
Вражеская преувеличивает
Куча пленных,благо украинцы ещё головы не режут
Сотни убитых молодых российских ребят брошенных на убой
Сожженные колонны
Осталось только бойню в Грозном повторить
И позорный хасавюртский мир
Только одно отличие от Чечни
Тут погибнет в десятки раз больше людей и с той и с другой стороны
Но украинцы явно сдаваться не намерены
Впереди Будет великая партизанская война на всех дорогах
Когда русские парнишки будут заходить в дома а там старики с топорами из за угла будут их рубить
Когда разведка будет натыкаться на гранаты оставленные под трупами их товарищей
Когда местные жители будут предлагать бойцам воды И еды с отравой
И решение этой проблемы только массовая бомбежка населения и взятие заложников из числа мирных
В Чечне Россия уже один раз такое попробовала сотворить
Но тут 40 миллионов
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями в бункере чем пойдут на геноцид
Вообщем в интересное время живём
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:50
#9817
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Цитата:
abaika95:
А до этого Крым был итальянский,готский,греческий,скифский Ну и как он потом стал российским? С неба упал?

---Так чей же все же Крым был ? Изначально , так сказать?? Ну а монголы - просто первое , что попалось .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4501
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:53
#9818
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Цитата:
abaika95:
Тихой сапой Россия уничтожала народы Захватывала новые территории Присоединяла страны

----Факты где ? Какой народ уничтожила ? Ирокезов , сиу , чероки ?? Какие страны присоединила ??
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:55
#9819
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Цитата:
ACROS:
акима города, выгнали с работы??

Какого, города?... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24392
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 20:59
#9820
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Цитата:
abaika95:
Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями

Так у них, штаны - спадут... :lol: ;-)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2720
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 21:11
#9821
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Цитата:
drakon:
города


Самого главного, у нас.
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