Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 20:32

Война на Украине почти точь в точь повторяет первую чеченскую компанию По информационной картинке

Как будто просто форму чучуть сменили а всю начинку оставили



Так же ничего Не понятно

Российская власть врёт

Вражеская преувеличивает

Куча пленных,благо украинцы ещё головы не режут

Сотни убитых молодых российских ребят брошенных на убой

Сожженные колонны

Осталось только бойню в Грозном повторить

И позорный хасавюртский мир

Только одно отличие от Чечни

Тут погибнет в десятки раз больше людей и с той и с другой стороны

Но украинцы явно сдаваться не намерены

Впереди Будет великая партизанская война на всех дорогах

Когда русские парнишки будут заходить в дома а там старики с топорами из за угла будут их рубить

Когда разведка будет натыкаться на гранаты оставленные под трупами их товарищей

Когда местные жители будут предлагать бойцам воды И еды с отравой

И решение этой проблемы только массовая бомбежка населения и взятие заложников из числа мирных

В Чечне Россия уже один раз такое попробовала сотворить

Но тут 40 миллионов

Думаю скорее генералы придушат Путю ремнями в бункере чем пойдут на геноцид

Вообщем в интересное время живём