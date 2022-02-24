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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43660
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2720
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:17
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Я первый бы радовался что бы Россия проучила наглых и хамоватых украинцев
: - но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА - это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
гражданин СССР:
по осени считают
по осени считают
Цитата:
Victor Yang:
ещё так говорит
ещё так говорит
Цитата:
alex_60:
человека неподготовленного
человека неподготовленного
Я первый бы радовался что бы Россия проучила наглых и хамоватых украинцев
: - но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА - это видно по тому как кто кого ждёт на переговорах: не Украина ждёт, а Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 693
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:25
Цитата:
Россия не хочет бессмысленных смертей, надеется на здравый смыл нациков. Но, видимо, зря надеется
ACROS:
Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
Россия ПОКОРНО и ТЕРПЕЛИВО-ЖАЛОСТЛИВО уже третьи сутки ждёт их.
Россия не хочет бессмысленных смертей, надеется на здравый смыл нациков. Но, видимо, зря надеется
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15873
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:43
Цитата:
вы же человек серьезный,
зачем торопитесь с выводами?
остановка операции была первый раз перед возможными переговорами,
второй раз сегодня.
давайте не будем торопиться.
в любом случае, в любом случае,
ДНР и ЛНР в прежних границах областей ,до 2014 года,
будут восстановлены.
это главная задача и была.
сто процентов. вы в этом не уверены?
дена.. и дина..тоже все будет.
а завоевывать,оккупировать всю Украину никто и не собирался.
это было сто раз сказано.
спецоперация по защите Донбасса
или вы считаете раз российский флаг в Киеве не поднимут, Путин проиграл?
ну тогда о чем говорить.
военая инфраструктура украины уничтожена,
и будет полностью уничтожена.
порты уничтожены, аэродромы уничтожены.
последних б...по подвалам искать никто не будет.
а вы -Путин проиграл.
да, санкции, но их и так ждали..
зато страна будет защищена от фашистов в будущем,
от глобальной войны...
......................
азбука по большому, не буду больше...
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 19:46]
ACROS:
- но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА
- но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА
вы же человек серьезный,
зачем торопитесь с выводами?
остановка операции была первый раз перед возможными переговорами,
второй раз сегодня.
давайте не будем торопиться.
в любом случае, в любом случае,
ДНР и ЛНР в прежних границах областей ,до 2014 года,
будут восстановлены.
это главная задача и была.
сто процентов. вы в этом не уверены?
дена.. и дина..тоже все будет.
а завоевывать,оккупировать всю Украину никто и не собирался.
это было сто раз сказано.
спецоперация по защите Донбасса
или вы считаете раз российский флаг в Киеве не поднимут, Путин проиграл?
ну тогда о чем говорить.
военая инфраструктура украины уничтожена,
и будет полностью уничтожена.
порты уничтожены, аэродромы уничтожены.
последних б...по подвалам искать никто не будет.
а вы -Путин проиграл.
да, санкции, но их и так ждали..
зато страна будет защищена от фашистов в будущем,
от глобальной войны...
......................
азбука по большому, не буду больше...
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 19:46]
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.08.14
- Сообщений:
- 300
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 20:08
Цитата:
Умением делать далеко идущие выводы из малозначимых фактов обычно отличаются женщины
Не уподобляйтесь им.
А на моей памяти Путин не проиграл еще ни одну войну. Не проиграет и эту
ACROS:
Россия ПРОИГРАЛА
Россия ПРОИГРАЛА
Умением делать далеко идущие выводы из малозначимых фактов обычно отличаются женщины
Не уподобляйтесь им.
А на моей памяти Путин не проиграл еще ни одну войну. Не проиграет и эту
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 980
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 20:58
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2720
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 21:05
Цитата:
Цитата:
Он ПРОИГРАЛ: он загнал свой народ, который ему верил и продолжает верить,( Я тоже ему верил и аплодировал ему когда он ПРИСЛАЛ войска в Казахстан и быстро убрал их) ,в санкционный концлагерь который остановит страну и людей в технологическом развитий; теперь ОН уже ОККУПАНТ - РУБИКОН ПЕРЕЙДЁН: - он перешёл далеко за границы ДНР и ЛНР; если он ВЫИГРЫВАЕТ, как утверждаете вы, то почему он хватается как камикадзе за ядерную дубинку отдав приказ привести ядерную триаду в боевую готовность- куда он ведёт свою страну ??
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира - ЗАЩИТНИКАМИ от оккупантов ( о бомбёжках ДНР и ЛНР все уже забыли). Путину нужно спасать своё лицо.
alex_60:
а вы -Путин проиграл.
а вы -Путин проиграл.
Цитата:
dvb:
. Не проиграет и эту
. Не проиграет и эту
Он ПРОИГРАЛ: он загнал свой народ, который ему верил и продолжает верить,( Я тоже ему верил и аплодировал ему когда он ПРИСЛАЛ войска в Казахстан и быстро убрал их) ,в санкционный концлагерь который остановит страну и людей в технологическом развитий; теперь ОН уже ОККУПАНТ - РУБИКОН ПЕРЕЙДЁН: - он перешёл далеко за границы ДНР и ЛНР; если он ВЫИГРЫВАЕТ, как утверждаете вы, то почему он хватается как камикадзе за ядерную дубинку отдав приказ привести ядерную триаду в боевую готовность- куда он ведёт свою страну ??
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира - ЗАЩИТНИКАМИ от оккупантов ( о бомбёжках ДНР и ЛНР все уже забыли). Путину нужно спасать своё лицо.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 15873
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 21:17
Цитата:
этот бомжеватый грузин в кепке,
также известный под псевдонимом Давид Браун, диктует?
ну перестаньте уже.
всего мира-это америкосов и их вассалов?
одних китайцев больше половины мира, а они говорят все правильно Россия делает.
Индия, еще четверть населения земли, тоже не поддерживает запад в этом вопросе.
Бразилия аналогично, очень большая страна.
так что не надо, всего мира.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 21:25]
ACROS:
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира -
На переговорах в Гомеле ДИКТУЮТ условия - украинцы, теперь они выглядят в глазах всего мира -
этот бомжеватый грузин в кепке,
также известный под псевдонимом Давид Браун, диктует?
ну перестаньте уже.
всего мира-это америкосов и их вассалов?
одних китайцев больше половины мира, а они говорят все правильно Россия делает.
Индия, еще четверть населения земли, тоже не поддерживает запад в этом вопросе.
Бразилия аналогично, очень большая страна.
так что не надо, всего мира.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 21:25]
-
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