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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.02.22 - 12:48
#6841
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С Праздником! Товарищи!!!

:lol: :lol: :lol: :oops: :oops: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.02.22 - 23:29
#6842
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Наверное, Путин перекрыл нам кран.

Бензин уже стоит 1.81 евро... :-o :lol:
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24392
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 28.02.22 - 20:39
#6843
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Сегодня уже бензин стоит 1.85 евро.
В 13.30 часов.Россия ввела санкции?... :-o
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