Отправлено: - 19:43

ACROS:

- но, видно же невоурожённым глазом - Россия ПРОИГРАЛА

[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 19:46]

Цитата:вы же человек серьезный,зачем торопитесь с выводами?остановка операции была первый раз перед возможными переговорами,второй раз сегодня.давайте не будем торопиться.в любом случае, в любом случае,ДНР и ЛНР в прежних границах областей ,до 2014 года,будут восстановлены.это главная задача и была.сто процентов. вы в этом не уверены?дена.. и дина..тоже все будет.а завоевывать,оккупировать всю Украину никто и не собирался.это было сто раз сказано.спецоперация по защите Донбассаили вы считаете раз российский флаг в Киеве не поднимут, Путин проиграл?ну тогда о чем говорить.военая инфраструктура украины уничтожена,и будет полностью уничтожена.порты уничтожены, аэродромы уничтожены.последних б...по подвалам искать никто не будет.а вы -Путин проиграл.да, санкции, но их и так ждали..зато страна будет защищена от фашистов в будущем,от глобальной войны.........................азбука по большому, не буду больше...