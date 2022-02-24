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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43660
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:43
Показывают украинскую делегацию. Шаромыжники какие-то. В свитерах, бейсболках
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:50
Цитата:
Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.
гражданин СССР:
Показывают украинскую делегацию. Шаромыжники какие-то. В свитерах, бейсболках
Показывают украинскую делегацию. Шаромыжники какие-то. В свитерах, бейсболках
Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:55
Цитата:
В Польше теперь работают??)) Кстати. Желательно бы показать жест доброй воли и доставить их в Киев. Ну что бы керосин зря не палили Как добропорядочные хозяева гостям такси вызывают))) Я думаю, что они очень обрадуются
Victor Yang:
Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.
Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.
В Польше теперь работают??)) Кстати. Желательно бы показать жест доброй воли и доставить их в Киев. Ну что бы керосин зря не палили Как добропорядочные хозяева гостям такси вызывают))) Я думаю, что они очень обрадуются
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:16
Украина начинает рассыпаться на глазах На этот раз желание об отделении от Незалежной высказали этнические венгры, проживающие в Закарпатье. Они обратились к прeмьeр-миниcтру Вeнгрии Виктoру Oрбaну с просьбой защитить их от геноцида, насилия и унижений. «Влacти Укрaины прoдoлжaют прoвoдить пoлитику гeнoцидa и угнeтeниe нaшeгo нaрoдa в Зaкaрпaтcкoй oблacти. Для нac впoлнe oчeвиднo, чтo укрaинcкиe влacти пoтaкaют прихoтям и интeрecaм нeoнaциcтoв и прaвoрaдикaлoв, кoтoрыe в тeчeниe длитeльнoгo пeриoдa oгрaничивaют нac в прaвaх и унижaют дocтoинcтвo Вeликoй Вeнгрии и ee грaждaн...» — гoвoритcя в oбрaщeнии. Глядя на кровавый цирк, который устраивает украинская армия и их ручные нацисты в восточной части страны восьмой год, желающих оставаться на этом «представлении» все меньше. Чем все может закончиться, все видят, глядя на использование ВСУ запрещенного белого фосфора против своих сограждан. Кто следующий на выход?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.20
- Сообщений:
- 143
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:19
Откровение Иоанна Богослова. Апокалипсис
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 1 Всадник в в венце (короне), ничего не напоминает. 2 всадник это Война.
И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри.2 Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как победоносный, и чтобы победить.3 И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее: иди и смотри.4 И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 1 Всадник в в венце (короне), ничего не напоминает. 2 всадник это Война.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2717
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:25
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Путин мне как человек нравится, но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО: за ним огромная страна, он закрыл её за железным занавесом, трупы молодых ребят на его СОВЕСТИ; учёба, спорт, тур.поездки, бизнес, общение между людьми - всё он ПОХЕРИЛ. Худой мир, всегда лучше доброй ссоры. Крестьянский бунт, бесмысленный и беспощадный внутри страны - ещё ВПЕРЕДИ. Эра Путина - ЗАКАТЫВАЕТСЯ.
А, те кто оппонирует мне по поводу любви и нелюбви к России: НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ украинским НАЦИКАМ И ШИЗОФРЕНИКАМ от политики: - отвечайте достойно и аргументировано. Россия великая страна и у ней ещё будут великие дела, но Путин - лоханулся со специальной военной операцией.
А, интернет и создан для того: что бы и пользоваться его ресурсами или как вы там его называете: помойками.
гражданин СССР:
Цитата:
Маркс:
уже разбомбили?
уже разбомбили?
Цитата:
alex_60:
помойке какой интернета
помойке какой интернета
Путин мне как человек нравится, но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО: за ним огромная страна, он закрыл её за железным занавесом, трупы молодых ребят на его СОВЕСТИ; учёба, спорт, тур.поездки, бизнес, общение между людьми - всё он ПОХЕРИЛ. Худой мир, всегда лучше доброй ссоры. Крестьянский бунт, бесмысленный и беспощадный внутри страны - ещё ВПЕРЕДИ. Эра Путина - ЗАКАТЫВАЕТСЯ.
А, те кто оппонирует мне по поводу любви и нелюбви к России: НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ украинским НАЦИКАМ И ШИЗОФРЕНИКАМ от политики: - отвечайте достойно и аргументировано. Россия великая страна и у ней ещё будут великие дела, но Путин - лоханулся со специальной военной операцией.
А, интернет и создан для того: что бы и пользоваться его ресурсами или как вы там его называете: помойками.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:29
Цитата:
Цыплят по осени считают
ACROS:
но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО
но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО
Цыплят по осени считают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 694
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:29
Комментарий удален модератором.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:30
Цитата:
Рано ещё так говорить.
ACROS:
но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО
но он ПРОИГРАЛ и физически и главное МОРАЛЬНО
Рано ещё так говорить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 694
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:40
Комментарий удален модератором.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:41
Цитата:
так в этом и суть- как легко мозги человека неподготовленного
можно взять и и перепрограмировать в момент.
помойка вещь такая
в чем вы и сознались сами.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 18:53]
ACROS:
А, интернет и создан для того: что бы и пользоваться его ресурсами или как вы там его называете: помойками.
А, интернет и создан для того: что бы и пользоваться его ресурсами или как вы там его называете: помойками.
так в этом и суть- как легко мозги человека неподготовленного
можно взять и и перепрограмировать в момент.
помойка вещь такая
в чем вы и сознались сами.
[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 18:53]
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:43
подвальная мразь еще хуже.
свое мнение боится высказать,
а тащит сюда фашистскую помойку.
хотя другого когда мозгов нет ждать трудно.
свое мнение боится высказать,
а тащит сюда фашистскую помойку.
хотя другого когда мозгов нет ждать трудно.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 18:59
Если люди злоупотребляют спиртными напитками, в том числе и настойкой боярышника, со временем наступает полная деградация
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:00
клоуны на переговорах требуют вывода войск из Крыма.
тут все понятно.
тут все понятно.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 19:03
В штабе ВСУ продолжают вставлять результаты игры в Call of Duty в реальный отчет. И это они еще за World of Tanks не садились.
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