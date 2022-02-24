Отправлено: - 18:41

ACROS:

А, интернет и создан для того: что бы и пользоваться его ресурсами или как вы там его называете: помойками.

[Исправлено: alex_60, 28.02.2022 - 18:53]

Цитата:так в этом и суть- как легко мозги человека неподготовленногоможно взять и и перепрограмировать в момент.помойка вещь такаяв чем вы и сознались сами.