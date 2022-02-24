Отправлено: - 17:55

Victor Yang:

Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.

Цитата:В Польше теперь работают??)) Кстати. Желательно бы показать жест доброй воли и доставить их в Киев. Ну что бы керосин зря не палилиКак добропорядочные хозяева гостям такси вызывают))) Я думаю, что они очень обрадуются