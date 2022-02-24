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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43660
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
688
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:43
#510
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Показывают украинскую делегацию. Шаромыжники какие-то. В свитерах, бейсболках :lol: :lol: :lol:
Профайл
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14953
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:50
#511
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Цитата:
гражданин СССР:
Показывают украинскую делегацию. Шаромыжники какие-то. В свитерах, бейсболках

Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
688
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 17:55
#512
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Цитата:
Victor Yang:
Они ночуют на работе - там не до дресс-кода.

В Польше теперь работают??)) Кстати. Желательно бы показать жест доброй воли и доставить их в Киев. Ну что бы керосин зря не палили :-) Как добропорядочные хозяева гостям такси вызывают))) Я думаю, что они очень обрадуются :lol:
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