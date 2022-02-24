Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Отправлено: - 17:23

8. Раздача оружия неподготовленному населению, равно как и всякие "коктейли молотова;, в противостоянии с профессионалами - феерический долбоящеризм. Достаточно трех-четырех светошумовых гранат, чтоб они обдристалась на месте, бросили оружие и разбежались. Ничего, кроме крови мирного населения от рук бандитов, это не принесет. После этого становится понятным, что все действия тероборонщиков, которые уничтожают дорожные знаки, гоняются за теми, кто якобы на крышах разметку наносит, да даже подрывают мосты - это просто тупость и полная некомпетентность. Ибо современного танкиста на неизвестный мост еще заманить надо - оно ему зачем рисковать полететь с обвалившегося пролета моста неизвестно какого состояния, когда проще гарантированно форсировать преграду на понтоне? 9. Кадыровцы, натасканные на борьбу с террористами в городских условиях и прошедшие соответствующую подготовку, будут зачищать упоротышей. 10. Участвующие в операции подразделения ВС РФ не используют минометы. Все минометные обстрелы, все минометные разрывы в жилых массивах (Сумы, Ахтырка, на Донбассе), особенно в бессмысленных местах, где нет никакой ни военной, ни энергетической инфраструктуры, это провокации ВСУ и тероборонщиков с целью воздействия на сознание местного населения. В-общем, подытоживая, в операции непрофессионалов нет. Операция готовилась задолго загодя по всем параметрам и план имеет кучу ответвлений на всевозможный ход событий»