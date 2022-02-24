Отправлено: - 15:41

гражданин СССР:

У русофобов напрочь отсутствуют логика и здравомыслие..



Цитата:Да, с логикой там реальные проблемы. Либералы ей не пользуются, там в основном превалируют эмоции, на которых основываются мышление и производятся действия, возможные только в состоянии аффекта. Типа - "кто не скачет, тот москаль" или бросания людей в мусорные бачки с гиканьем и улюлюканьем в наказание за якобы совершенные проступки. Если бы они использовали логику, то давно бы уже задумались:1. Почему коллективный запад так сильно любит именно Украину? Неужели нет стран, которые гораздо больше нуждаются в любви, например, в Африке, где люди голодают? Или Африку европейцы уже вылюбили полностью? И что это за любовь - поставками вооружения? Они женам своим тоже дарят автоматы и гранаты для доказательств своей безумной любви?2. Если коллективный запад хочет, чтобы все вокруг жили лучше, то почему везде, куда бы он не приложил свои усилия, всем становится гораздо хуже, чем было до вмешательства.3. Если у стран нато нет наступательного вооружения, то как они воюют на территориях других стран и какое оружие они поставляли и поставляют на украину для обстрелов Донбасса?4. Почему либеральные страны пропагандируют мирные взаимоотношения и выступают против гонки вооружений, считая, что эти деньги лучше пустить на развитие экономики, но при первой же возможности снабжают новейшим оружием другие страны?5. Одни и те же нарушения демократических принципов для одних стран приводят к санкционным ограничениям, а у других принимаются западной демократией с одобрением и рукоплесканиями."В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин."Стругацкие А. и Б.