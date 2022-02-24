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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
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Я робот(Пользователи)
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- 43660
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:22
Цитата:
Анкара считает события на Украине "войной", однако не планирует вводить ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk. Он отметил, что Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, регулирующую прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.
Kairat stayer:
Турция Босфор закрывает
Турция Босфор закрывает
Анкара считает события на Украине "войной", однако не планирует вводить ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk. Он отметил, что Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, регулирующую прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:27
Цитата:
Сейчас вопрос подняли за переговоры, санкциями прижимают, в том числе в банковском секторе. В другой ветке за заморозку зарубежных активов речь вели. Если не ошибаюсь 56 процентов активов в валюте за рубежом, золота на 132 миллиарда долларов, их тоже быстро не смогут продать. Из 630 миллиардов долларов в июанях более 8 процентов, уйдут на товарооборот между Китаем. Уже доллар более 100 рублей и будет повышаться.
В одно время у нас тоже активы замораживали, здесь обсуждали фамилию не помню молдавский бизнесмен суд выиграл. тогда США деньги более 20 млрд долларов заморозили. Проценты не капают, расчеты не было возможности производить, вроде ездили в США размораживать.
гражданин СССР:
А 8 лет на Донбассе не война шла? Сколько детей погибло? Укронацисты долбили из минометов и гаубиц
А 8 лет на Донбассе не война шла? Сколько детей погибло? Укронацисты долбили из минометов и гаубиц
Сейчас вопрос подняли за переговоры, санкциями прижимают, в том числе в банковском секторе. В другой ветке за заморозку зарубежных активов речь вели. Если не ошибаюсь 56 процентов активов в валюте за рубежом, золота на 132 миллиарда долларов, их тоже быстро не смогут продать. Из 630 миллиардов долларов в июанях более 8 процентов, уйдут на товарооборот между Китаем. Уже доллар более 100 рублей и будет повышаться.
В одно время у нас тоже активы замораживали, здесь обсуждали фамилию не помню молдавский бизнесмен суд выиграл. тогда США деньги более 20 млрд долларов заморозили. Проценты не капают, расчеты не было возможности производить, вроде ездили в США размораживать.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:29
Цитата:
Корабли которые ранее пересекли назад пропускают к портам дислокации, новые не будут пропускать туда в сторону Сирии, что соответствует Конвенции Монтре.
гражданин СССР:
Анкара считает события на Украине "войной", однако не планирует вводить ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk. Он отметил, что Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, регулирующую прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.
Анкара считает события на Украине "войной", однако не планирует вводить ограничения на проход российских военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала CNN Türk. Он отметил, что Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, регулирующую прохождение военных кораблей прибрежных и не прибрежных стран в Черном море.
Корабли которые ранее пересекли назад пропускают к портам дислокации, новые не будут пропускать туда в сторону Сирии, что соответствует Конвенции Монтре.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:31
Цитата:
Безоговорочная капитуляция нацистского режима
Kairat stayer:
Сейчас вопрос подняли за переговоры
Сейчас вопрос подняли за переговоры
Безоговорочная капитуляция нацистского режима
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:33
Цитата:
Посмотрим чем закончатся переговоры, пока никто не знает.
гражданин СССР:
Безоговорочная капитуляция нацистского режима
Безоговорочная капитуляция нацистского режима
Посмотрим чем закончатся переговоры, пока никто не знает.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:34
Цитата:
Ничем не закончатся. Хозяев нет, а холопы ничего не решают
Kairat stayer:
Посмотрим чем закончатся переговоры
Посмотрим чем закончатся переговоры
Ничем не закончатся. Хозяев нет, а холопы ничего не решают
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:36
Цитата:
Будем наблюдать, посмотрим договорятся или нет.
гражданин СССР:
Ничем не закончатся. Хозяев нет, а холопы ничего не решают
Ничем не закончатся. Хозяев нет, а холопы ничего не решают
Будем наблюдать, посмотрим договорятся или нет.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1814
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:41
Цитата:
Да, с логикой там реальные проблемы. Либералы ей не пользуются, там в основном превалируют эмоции, на которых основываются мышление и производятся действия, возможные только в состоянии аффекта. Типа - "кто не скачет, тот москаль" или бросания людей в мусорные бачки с гиканьем и улюлюканьем в наказание за якобы совершенные проступки. Если бы они использовали логику, то давно бы уже задумались:
1. Почему коллективный запад так сильно любит именно Украину? Неужели нет стран, которые гораздо больше нуждаются в любви, например, в Африке, где люди голодают? Или Африку европейцы уже вылюбили полностью? И что это за любовь - поставками вооружения? Они женам своим тоже дарят автоматы и гранаты для доказательств своей безумной любви?
2. Если коллективный запад хочет, чтобы все вокруг жили лучше, то почему везде, куда бы он не приложил свои усилия, всем становится гораздо хуже, чем было до вмешательства.
3. Если у стран нато нет наступательного вооружения, то как они воюют на территориях других стран и какое оружие они поставляли и поставляют на украину для обстрелов Донбасса?
4. Почему либеральные страны пропагандируют мирные взаимоотношения и выступают против гонки вооружений, считая, что эти деньги лучше пустить на развитие экономики, но при первой же возможности снабжают новейшим оружием другие страны?
5. Одни и те же нарушения демократических принципов для одних стран приводят к санкционным ограничениям, а у других принимаются западной демократией с одобрением и рукоплесканиями.
"В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин."
Стругацкие А. и Б.
гражданин СССР:
У русофобов напрочь отсутствуют логика и здравомыслие..
У русофобов напрочь отсутствуют логика и здравомыслие..
Да, с логикой там реальные проблемы. Либералы ей не пользуются, там в основном превалируют эмоции, на которых основываются мышление и производятся действия, возможные только в состоянии аффекта. Типа - "кто не скачет, тот москаль" или бросания людей в мусорные бачки с гиканьем и улюлюканьем в наказание за якобы совершенные проступки. Если бы они использовали логику, то давно бы уже задумались:
1. Почему коллективный запад так сильно любит именно Украину? Неужели нет стран, которые гораздо больше нуждаются в любви, например, в Африке, где люди голодают? Или Африку европейцы уже вылюбили полностью? И что это за любовь - поставками вооружения? Они женам своим тоже дарят автоматы и гранаты для доказательств своей безумной любви?
2. Если коллективный запад хочет, чтобы все вокруг жили лучше, то почему везде, куда бы он не приложил свои усилия, всем становится гораздо хуже, чем было до вмешательства.
3. Если у стран нато нет наступательного вооружения, то как они воюют на территориях других стран и какое оружие они поставляли и поставляют на украину для обстрелов Донбасса?
4. Почему либеральные страны пропагандируют мирные взаимоотношения и выступают против гонки вооружений, считая, что эти деньги лучше пустить на развитие экономики, но при первой же возможности снабжают новейшим оружием другие страны?
5. Одни и те же нарушения демократических принципов для одних стран приводят к санкционным ограничениям, а у других принимаются западной демократией с одобрением и рукоплесканиями.
"В мире все обстояло по-прежнему. Одна страна задерживала торговые суда другой страны, и эта другая страна посылала решительные протесты. Страны, которые нравились господину президенту, вели справедливые войны во имя своих наций и демократии. Страны, которые господину президенту почему-либо не нравились, вели войны захватнические и даже, собственно, не войны вели, а попросту производили бандитские, злодейские нападения. Сам господин президент произнес двухчасовую речь о необходимости раз и навсегда покончить с коррупцией и благополучно перенес операцию удаления миндалин."
Стругацкие А. и Б.
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:56
Цитата:
У них на любой вопрос один ответ - Путин злодей, хочет уничтожить весь мир ядерным оружием
Маркс:
Если бы они использовали логику, то давно бы уже задумались:
Если бы они использовали логику, то давно бы уже задумались:
У них на любой вопрос один ответ - Путин злодей, хочет уничтожить весь мир ядерным оружием
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24389
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 15:59
Цитата:
В 10.43, по нашему времени,
переговоры ещё не - начались...
Kairat stayer:
договорятся или нет.
договорятся или нет.
В 10.43, по нашему времени,
переговоры ещё не - начались...
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 16:04
Цитата:
Спасибо! На контроле держите данный вопрос, я в баню собрался, война-войной, а баня согласно распорядка. Всем мирного неба!
drakon:
В 10.43, по нашему времени, переговоры ещё не - начались...
В 10.43, по нашему времени, переговоры ещё не - начались...
Спасибо! На контроле держите данный вопрос, я в баню собрался, война-войной, а баня согласно распорядка. Всем мирного неба!
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