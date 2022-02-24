Отправлено: - 14:02

гражданин СССР:

Разлагающийся труп твой невзоров. Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты

Цитата:Невзоров не мой, и дядя больной. Случайно подвернулась его статья на радио свободе, несмотря на всё, верно им подмечено про попытку Путиным откапать труп СССР для оправдания своего нахождения у власти.Не надо "блистать интеллектом" и копаться в фекалиях, шутя про аватарку. Лучше почитайте роман Фрэнка Герберта «Дюна» 1965 года.Раздача населению оружия - военное время обязывает. Сколько продержится Путин на фоне грядущей стагнации, трат накоплений населения на войну, если в Москве раздать оружие?