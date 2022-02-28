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≡ Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43659
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:30
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В Костанае сотрудники Агентства по финмониторингу выявили незаконную майнинговую ферму, сообщает пресс-служба АФМ РК.
Сотрудники департамента возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
120
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:30
#1
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А мы звоним на 165, просим инет сделать нормальным! А тут вон оно что? Под носом! мало того что оборудование от царя гороха, никто сугубо по моему мнению не вкладывает ни копеечки! что в сотовую связь, что в интернет. количество абонентов за последние 10 выросло до максимума, а вот мощности станций оставились на том же уровне что и 10 лет назад. просто тупо уплотнили, и пофигу всем. огромнейшие деньги крутятся в этой сфере, и оседают в одном кармане, а вкладывать в развитие в нашей стране НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ! ПСЕВДО ПАТРИОТЫ, я бы даже сказал вредители собственному государству, но это сугубо моё личное мнение. А как думает остальная часть населения?
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Медный
* Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2771
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:39
#2
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Если говорить за мобильную связь, то обновление производится, заменой оборудования, невозможно оставить 3G оборудование и раздавать с него 4G.
За мегалайн скажу, что да скорость приёма и отдачи оставляет желать лучшего в частном секторе. особенно отдачи :-(
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
120
Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 13:58
#3
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это если в городе. а у нас в фёдоровке вообще каменный век! что там менять нужно мне лично по БАРАБАНУ! они с меня деньги берут за якобы 10 Мбит, а что на деле? последнее время пинг стал от 80 и выше, было и 240! Это что за инет? Весь МИР смеётся над нами! Только цены на всё задирать мастера. А главное НИКТО ЗА ЭТО НЕ НЕСЁТ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! КУМ СВАТ БРАТ ИТД И ТП! Ведут в пропасть собственную страну.
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Медный
* Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2771
Очередную криптоферму обнаружили в Костанае
Отправлено: 28.02.22 - 14:09
#4
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Президент сказал: пишите в ЖЭК. :lol:

никто не даст вам избавления ни царь, ни бог и не герой ;-)
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