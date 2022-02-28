Re: Очередную криптоферму обнаружили в Костанае

Отправлено: - 13:30

А мы звоним на 165, просим инет сделать нормальным! А тут вон оно что? Под носом! мало того что оборудование от царя гороха, никто сугубо по моему мнению не вкладывает ни копеечки! что в сотовую связь, что в интернет. количество абонентов за последние 10 выросло до максимума, а вот мощности станций оставились на том же уровне что и 10 лет назад. просто тупо уплотнили, и пофигу всем. огромнейшие деньги крутятся в этой сфере, и оседают в одном кармане, а вкладывать в развитие в нашей стране НИКТО НЕ ЖЕЛАЕТ! ПСЕВДО ПАТРИОТЫ, я бы даже сказал вредители собственному государству, но это сугубо моё личное мнение. А как думает остальная часть населения?