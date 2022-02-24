Прогноз на 5 дней
пасмурно-7°C
  • 773 мм рт.ст.
  • 93% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
Читать новость

s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
979
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:58
#450
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
От человека,который угрожает ядерным оружием всё можно ожидать.

Это про Зеленского?
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:59
#451
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У русофобов напрочь отсутствуют логика и здравомыслие.. Интересно, русофобия - это диагноз или жизненное кредо?
Профайл
Muad Dib
* Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
122
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 14:02
#452
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
гражданин СССР:
Разлагающийся труп твой невзоров. Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты


Невзоров не мой, и дядя больной. Случайно подвернулась его статья на радио свободе, несмотря на всё, верно им подмечено про попытку Путиным откапать труп СССР для оправдания своего нахождения у власти.

Не надо "блистать интеллектом" и копаться в фекалиях, шутя про аватарку. Лучше почитайте роман Фрэнка Герберта «Дюна» 1965 года.

Раздача населению оружия - военное время обязывает. Сколько продержится Путин на фоне грядущей стагнации, трат накоплений населения на войну, если в Москве раздать оружие?
Профайл Посетить вебсайт
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
979
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 14:09
#453
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мало кто замечает, что уже идёт третья мировая война за передел рынков на фоне истощения дешёвых ресурсов.
Война идеологическая, экономическая, местами горячая.
И Украина это только один из театров этой войны.
Профайл
Страница 31 из 31«1...293031
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 91, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 87
Зарегистрированные пользователи: Muad Dib, Медный, КГСПС, serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS