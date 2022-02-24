Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости. Читать новость
Вы все неадекватные и русские и украинцы. Вы наблюдаете классическую империалистическую войну в реальном времени и не понимаете, что происходит. Кризис экономический в капитализме всегда заканчивается империалистической войной. РФ и ЕС делят Украину, нужны рынки, территории, ресурсы, люди как работники и потребители. США захватывает газовый рынок ЕС. США (а точнее ВПК США) нужно сделать на территории Украины новый Афган, Сирии и пр. и продавать оружие. Вы посмотрите какую помощь дают Украине - оружие, чтобы дольше воевали. И эти обещания вступления в ЕС, эти заверения - вы держитесь, мы поможем, чтобы затянуть войну. РФ не отступит, украинцы не сдадутся и на Украине будет твориться черте что. Одумайтесь люди, вас используют олигархи, чтобы зарабатываться. Прекращайте нагнетать ненависть с обоих сторон!
Muad Dib: Всё происходящие - это рефлексия Путина на активые действия Зеленского по возвращению восточных территорий перед выборами 2024. Без ввода войск в Украину уже в ближайшие полгода ВСУ с турецкими беспилотниками захватывает ДНР и ЛНР. При этом падения рейтинга у Путина рекордные с 2013 года (докрымских событий).
Обсуждали в декабре прошлого года, аналогично тогда высказывался А.Венедиктов, цитирую:
Кайрат стайер: Ну, что друзья более года прошло. Что имеем с точки зрения отдельных товарищей А.Г. Лукашенко и А.А. Венедиктова.
В ходе онлайн конференции между В.Путиным и А.Лукашенко подписаны 28 дорожных карт, ранее их было больше. При этом политические вопросы оттуда были изъяты, в части касающейся единых президента, парламента или думы, наднационалных органов, валюты. В ветке про автобусы мы за эти вопросы вскольз вели речь.
А.Венидиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году.
При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.
Из сети: "ЦБ РФ: С 07:00 28.02.2022г. и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг." Запрет - способ попридержать иностранное имущество до решения о национализации. Если понадобится.
То есть Россия в ответ на прессинг санкций (заморозка, а то и покруче, средств РФ в западных банках) может национализировать собственность иностранных компаний? Такое возможно?
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