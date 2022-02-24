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Muad Dib:

Всё происходящие - это рефлексия Путина на активые действия Зеленского по возвращению восточных территорий перед выборами 2024. Без ввода войск в Украину уже в ближайшие полгода ВСУ с турецкими беспилотниками захватывает ДНР и ЛНР. При этом падения рейтинга у Путина рекордные с 2013 года (докрымских событий).

Цитата:Обсуждали в декабре прошлого года, аналогично тогда высказывался А.Венедиктов, цитирую:Кайрат стайер: Ну, что друзья более года прошло. Что имеем с точки зрения отдельных товарищей А.Г. Лукашенко и А.А. Венедиктова.В ходе онлайн конференции между В.Путиным и А.Лукашенко подписаны 28 дорожных карт, ранее их было больше. При этом политические вопросы оттуда были изъяты, в части касающейся единых президента, парламента или думы, наднационалных органов, валюты. В ветке про автобусы мы за эти вопросы вскольз вели речь.А.Венидиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году.При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.Подробнее здесь: