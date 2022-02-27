Отправлено: - 01:43

[Исправлено: Серый волк, 28.02.2022 - 01:14]

кажется там фото есть и на фото растяжка и на ней явно читаетсяОни хотят Амнистию депутатам-дармоедам?Может быть в Костанае тоже возьмут пример?Ну такой, чтоб депутатам-дармоедам понадобилась амнистия!Можно и даже нужно её конечно не давать, но чтоб понадобилась обязательно!Поднимал копыта за кражу городской собственности? Крал детсады или в упор не видел как их крадут приезжией воры - чиновники? Разваливал общественный транспорт? одобрял хищения чинушек. копыта тянул за переименование улиц в имени воришки и назло людям - добро пожаловать в поиск!Поиск ближайшей Амнистии!