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≡ Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43659
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 24.02.22 - 09:29
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Президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15495
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:24
#435
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Камент с ленты, вроде самый здравый:

Цитата:
Вы все неадекватные и русские и украинцы. Вы наблюдаете классическую империалистическую войну в реальном времени и не понимаете, что происходит. Кризис экономический в капитализме всегда заканчивается империалистической войной. РФ и ЕС делят Украину, нужны рынки, территории, ресурсы, люди как работники и потребители. США захватывает газовый рынок ЕС. США (а точнее ВПК США) нужно сделать на территории Украины новый Афган, Сирии и пр. и продавать оружие. Вы посмотрите какую помощь дают Украине - оружие, чтобы дольше воевали. И эти обещания вступления в ЕС, эти заверения - вы держитесь, мы поможем, чтобы затянуть войну. РФ не отступит, украинцы не сдадутся и на Украине будет твориться черте что. Одумайтесь люди, вас используют олигархи, чтобы зарабатываться. Прекращайте нагнетать ненависть с обоих сторон!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15495
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:27
#436
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Насчет помощи - в точку. Именно помощь оружием или деньги на оружие. Это и есть подливание масла в огонь
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15863
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:31
#437
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Цитата:
maxsaf:


набор вроде правильных слов ..

но одно это
Цитата:
[b]
Вы все неадекватные и русские и украинцы. Вы наблюдаете классическую империалистическую войну в реальном времени и не понимаете,


что автор цитаты все понимает , а остальные нет.
как то не очень.
Профайл
гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:31
#438
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Россия воюет не с украинцами, а с фашистами
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15863
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:34
#439
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Цитата:
maxsaf:
Насчет помощи - в точку. Именно помощь оружием или деньги на оружие.


так тут еще Германия втянулась под это дело,
и Шольц сразу бюджет бундесверу проталкивает увеличенный,
и оружие начал поставлять...вот тебе и Германия..все забыла вдруг.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15495
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:35
#440
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Цитата:
alex_60:
что автор цитаты все понимает , а остальные нет. как то не очень.

Ну да, тут перебор, но я не стал редактировать.

Цитата:
гражданин СССР:
Россия воюет не с украинцами, а с фашистами

А Украина думает что с фашистами Путина воюет. Замкнутый круг. Надо садиться и договариваться. Надеюсь Украина понимает, что помощь будет только оружием, ровно в таком количестве чтобы тлело вечно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15863
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:36
#441
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и куда делось то вооружение которая тысячами тонн
завозили последний год,
и особенно последние месяцы?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15495
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:37
#442
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Цитата:
alex_60:
и куда делось то вооружение которая тысячами тонн завозили последний год, и особенно последние месяцы?

Разбомбили видимо в первый же день
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
332
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:38
#443
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не знаю, может уже кто писал - канал youtube Юрий Подоляка - последние новости о военных действиях, основанные на фактах, краткая аналитика, в том числе и раскрытие фейков/провокаций
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
2684
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:38
#444
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Цитата:
Muad Dib:
Всё происходящие - это рефлексия Путина на активые действия Зеленского по возвращению восточных территорий перед выборами 2024. Без ввода войск в Украину уже в ближайшие полгода ВСУ с турецкими беспилотниками захватывает ДНР и ЛНР. При этом падения рейтинга у Путина рекордные с 2013 года (докрымских событий).


Обсуждали в декабре прошлого года, аналогично тогда высказывался А.Венедиктов, цитирую:

Кайрат стайер: Ну, что друзья более года прошло. Что имеем с точки зрения отдельных товарищей А.Г. Лукашенко и А.А. Венедиктова.

В ходе онлайн конференции между В.Путиным и А.Лукашенко подписаны 28 дорожных карт, ранее их было больше. При этом политические вопросы оттуда были изъяты, в части касающейся единых президента, парламента или думы, наднационалных органов, валюты. В ветке про автобусы мы за эти вопросы вскольз вели речь.

А.Венидиктов после онлайн конференции высказал своё мнение, понятно, что он владеет инсайдерской информацией и лично знаком с главами обоих государств. Так, с его слов для ядерного народа РФ нужна очередная эйфория, восторг, счастье как было с Крымом, в аккурат перед очередными выборами главы государства в 2024 году.

При этом один из вариантов аншлюс Беларуси, конечно мирный, значит есть возможно и другие варианты. Также отмечает, что народ не хочет войны с той-же Украиной, потому что будут жертвы и.т.д.

Подробнее здесь:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
15863
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:39
#445
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кстати Россия обозначила переговоры,
как переговоры с украинцами.
но не с Украиной.
слова понятно, но смысл есть определенный.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
662
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:43
#446
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Цитата:
maxsaf:
Надо садиться и договариваться

С кем договариваться? С холопами нет смысла. Паны в Вашингтоне сидят
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2827
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:45
#447
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Из сети:
"ЦБ РФ: С 07:00 28.02.2022г. и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов – иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг."
Запрет - способ попридержать иностранное имущество до решения о национализации. Если понадобится.  

То есть Россия в ответ на прессинг санкций (заморозка, а то и покруче, средств РФ в западных банках) может национализировать собственность иностранных компаний?
Такое возможно?
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
332
Re: Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:54
#448
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Цитата:
таноми52:
Такое возможно?

а почему нет?) Запад же пугают изъятием рос. вкладов)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
858
Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе
Отправлено: 28.02.22 - 13:56
#449
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Цитата:
таноми52:
Такое возможно?

От человека,который угрожает ядерным оружием всё можно ожидать. Мистер неадекватность.
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Страница 30 из 31«1...28293031»
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