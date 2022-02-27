Отправлено: - 21:38

111:

ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..

Цитата:Ой не знаю!Дождусь ли!?Чото я за тебя переживаю. Жду когда ты уже замуш выйдешь? Не всеж тебе до старости кухаркину баланду хлебать с пивом рудненским..