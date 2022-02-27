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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:26
#9796
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Цитата:
111:
Саша Северный и моя любимая.

Не Саша, а ветер. Ветер-северный.
А централ-владимирский.
А Хава-Нагила. А родина-Беларуссия.
Смотри не перепутай, Кутузов.
Чтоб текст знала и петь умела.

Цитата:
111:
Приедишь, само собой.

Само-собой, приеду!
Профайл
1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:32
#9797
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Цитата:
Don Julio:
Не Саша, а ветер. Ветер-северный.

Изначально было Саша..
Вор в законе какой то..
Интервью как то видел его.
Не знаю, застрелили его или раскороновали за лишние разговоры..
Профайл
1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:34
#9798
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Цитата:
Don Julio:
Само-собой, приеду!

Личные отношения вне форума, это другое, ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:38
#9799
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Цитата:
111:
ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..

Ой не знаю!
Дождусь ли!?
Чото я за тебя переживаю. Жду когда ты уже замуш выйдешь? Не всеж тебе до старости кухаркину баланду хлебать с пивом рудненским..
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:45
#9800
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Цитата:
Don Julio:
Дождусь ли!?

Что ждать?
Пишешь не то, получаешь..
Потому в следующий раз пишешь более правильно..
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:55
#9801
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О, рад, что наконец то у меня будет суд..
Хочу создать прецендент..
Друзья, делитесь на группы, кто за кого голосует..
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:56
#9802
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Суд будет полностью открытый и справедливый и обвиняемый, то есть я, обязан получить сполна и по справедливости...
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1
§ 111
(Только чтение)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
9602
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:57
#9803
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Нужно созвать вме СМИ области, страны..
Ведь этого не было по моему еще в костанайской области..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:58
#9804
Комментарий удален модератором.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:01
#9805
Комментарий удален модератором.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Только чтение)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
1593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:08
#9806
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Справедливость восторжествовала.Другим урок - не распускайте языки и всегда отвечайте за свои слова.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:24
#9807
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На самом деле, это такой порядок есть. Если есть сомнения, а они даже иногда появляются даже у адвокатов, проверяют на отсутствие психических заболеваний и отклонений. И да, на сленге, психушка, дурашка, дурка.
Из песни слов не выкинешь...
Дураков не судят, а лечат...
8-)
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:52
#9808
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Цитата:
111:
Видишь удаленные 9 комментариев? У меня было 3. Что можешь сказать?

А чё тут сказать? Не я тут рулю. Все вопросы к Тимуру... С понедельника до четверга и с четверга до понедельника... Шоб ты успел 30 комментов набить. Как-то так...
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
15491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 11:58
#9809
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Цитата:
Практически все обменные пункты приостановили свою работу. Все они находятся в ожидании торгов на бирже KASE, передает Azattyq Rýhy.


Цитата:
Национальный банк РК совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США, передает Azattyq Rýhy.


Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)
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