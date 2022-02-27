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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:26
Цитата:
Не Саша, а ветер. Ветер-северный.
А централ-владимирский.
А Хава-Нагила. А родина-Беларуссия.
Смотри не перепутай, Кутузов.
Чтоб текст знала и петь умела.
Цитата:
Само-собой, приеду!
111:
Саша Северный и моя любимая.
Саша Северный и моя любимая.
Не Саша, а ветер. Ветер-северный.
А централ-владимирский.
А Хава-Нагила. А родина-Беларуссия.
Смотри не перепутай, Кутузов.
Чтоб текст знала и петь умела.
Цитата:
111:
Приедишь, само собой.
Приедишь, само собой.
Само-собой, приеду!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:32
Цитата:
Изначально было Саша..
Вор в законе какой то..
Интервью как то видел его.
Не знаю, застрелили его или раскороновали за лишние разговоры..
Don Julio:
Не Саша, а ветер. Ветер-северный.
Не Саша, а ветер. Ветер-северный.
Изначально было Саша..
Вор в законе какой то..
Интервью как то видел его.
Не знаю, застрелили его или раскороновали за лишние разговоры..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:34
Цитата:
Личные отношения вне форума, это другое, ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..
Don Julio:
Само-собой, приеду!
Само-собой, приеду!
Личные отношения вне форума, это другое, ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:38
Цитата:
Ой не знаю!
Дождусь ли!?
Чото я за тебя переживаю. Жду когда ты уже замуш выйдешь? Не всеж тебе до старости кухаркину баланду хлебать с пивом рудненским..
111:
ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..
ну а на форуме как обычно будешь у меня получать, так что не расслабляйся..
Ой не знаю!
Дождусь ли!?
Чото я за тебя переживаю. Жду когда ты уже замуш выйдешь? Не всеж тебе до старости кухаркину баланду хлебать с пивом рудненским..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:45
Цитата:
Что ждать?
Пишешь не то, получаешь..
Потому в следующий раз пишешь более правильно..
Don Julio:
Дождусь ли!?
Дождусь ли!?
Что ждать?
Пишешь не то, получаешь..
Потому в следующий раз пишешь более правильно..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:55
О, рад, что наконец то у меня будет суд..
Хочу создать прецендент..
Друзья, делитесь на группы, кто за кого голосует..
Хочу создать прецендент..
Друзья, делитесь на группы, кто за кого голосует..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:56
Суд будет полностью открытый и справедливый и обвиняемый, то есть я, обязан получить сполна и по справедливости...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:57
Нужно созвать вме СМИ области, страны..
Ведь этого не было по моему еще в костанайской области..
Ведь этого не было по моему еще в костанайской области..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 21:58
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:01
Комментарий удален модератором.
(Только чтение)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 1593
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:08
Справедливость восторжествовала.Другим урок - не распускайте языки и всегда отвечайте за свои слова.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 675
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:24
На самом деле, это такой порядок есть. Если есть сомнения, а они даже иногда появляются даже у адвокатов, проверяют на отсутствие психических заболеваний и отклонений. И да, на сленге, психушка, дурашка, дурка.
Из песни слов не выкинешь...
Дураков не судят, а лечат...
Из песни слов не выкинешь...
Дураков не судят, а лечат...
(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1457
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 27.02.22 - 22:52
Цитата:
А чё тут сказать? Не я тут рулю. Все вопросы к Тимуру... С понедельника до четверга и с четверга до понедельника... Шоб ты успел 30 комментов набить. Как-то так...
111:
Видишь удаленные 9 комментариев? У меня было 3. Что можешь сказать?
Видишь удаленные 9 комментариев? У меня было 3. Что можешь сказать?
А чё тут сказать? Не я тут рулю. Все вопросы к Тимуру... С понедельника до четверга и с четверга до понедельника... Шоб ты успел 30 комментов набить. Как-то так...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 15491
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 28.02.22 - 11:58
Цитата:
Цитата:
Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)
Практически все обменные пункты приостановили свою работу. Все они находятся в ожидании торгов на бирже KASE, передает Azattyq Rýhy.
Цитата:
Национальный банк РК совместно с АО «Казахстанская фондовая биржа» приняли решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге – доллар США, передает Azattyq Rýhy.
Какого числа Казахстан отмечает день независимости?)
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